El nuevo Inpec: ¿Cuál será la transformación de la entidad en el gobierno de Abelardo De La Espriella?

Los mismos funcionarios que con el uniforme camuflado azul del Inpec aparecieron en video haciendo campaña a Iván Cepeda, ahora piden pista al gobierno de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, el futuro del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) prácticamente está cantado.

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La entidad a cargo de la custodia de las cárceles en el país, que ha estado vinculada al Ministerio de Justicia, tiene un paso asegurado a otra cartera en el entrante gobierno. Fuentes cercanas al Inpec aseguraron que el objetivo es llevar el instituto penitenciario al Ministerio de Defensa.

No es la primera vez que una propuesta como esta se baraja en el Inpec, que, gracias a su cordón umbilical con el Minjusticia, ha logrado sacudirse de debates de relevancia en el país, incluso de decisiones en materia disciplinaria y de control, tanto de los privados de la libertad como de los funcionarios.

El cambio de cartera no es un mero trámite. Incluye aspectos fundamentales como misión, visión y objetivos, además de las obligaciones de estar más cerca de la vida castrense que de las oficinas administrativas. Sumarse al Ministerio de Defensa incluye algunas prohibiciones, pero sobre todo responsabilidades.

La propuesta de llevar el Inpec al Min Defensa Foto: guillermo torres-semana

Como ocurre en la Policía y el Ejército, los funcionarios del Inpec que pasen del Ministerio de Justicia al de Defensa deberán aceptar una serie de condiciones, entre ellas la prohibición de integrar o conformar sindicatos e, incluso, restricciones para ejercer el derecho al voto.

Son justamente algunos de los mismos funcionarios que durante años, desde los sindicatos, denunciaron hechos de corrupción en el Inpec, pero que guardaron silencio durante el llamado “gobierno del cambio”, quienes ahora rechazan una propuesta que, aunque se maneja con reserva, circula cada vez con más fuerza en los pasillos de las cárceles.

“Son los sindicatos los que impiden decisiones de carácter disciplinario en contra de los funcionarios que incurren en graves conductas. Se acogen a los fueros sindicales y eso complica adoptar las medidas correctivas en procura de suspender o sancionar hechos que atentan contra la transparencia”, dijo una fuente cercana al sistema carcelario.

El cambio de cartera incluye algunas obligaciones Foto: César Flechas - Semana

Por años, el Inpec ha fortalecido su oficina de control interno y ha identificado hechos que son constitutivos de investigación, incluso penal; sin embargo, la congestión judicial y la dinámica de los procesos disciplinarios hacen paquidérmicas las decisiones que podrían sacar de la entidad a las “manzanas podridas”.

“La Fiscalía adelantaba varias investigaciones. Incluso en lo que se conoció como un cartel de los fueros sindicales, le ofrecían a funcionarios que estaban siendo investigados vincularlos a los sindicatos y de esta manera evitar las sanciones disciplinarias de urgencia”, señaló la misma fuente.

De hecho, en la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía se creó una unidad dedicada a investigar los casos que comprometen a funcionarios del Inpec. Sin embargo, son pocos los resultados frente al volumen de denuncias por hechos de corrupción que los involucran.

La propuesta de llevar el Inpec al Ministerio de Defensa, Foto: César Flechas - SEMANA

La propuesta de llevar el Inpec al Ministerio de Defensa, de acuerdo con esas fuentes, es analizada al interior del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y allí mismo se trata de establecer cuál sería el mecanismo constitucional para hacer ese cambio, si es suficiente una decisión en el Ejecutivo o, para brindarlo, hacerlo a través del Congreso.