Primicia: alias Negro Ober es otro de los temerarios cabecillas de Los Costeños que llegará a Barranquilla por orden del Gobierno Petro

SEMANA confirmó con fuentes del Inpec la llegada de este temerario criminal a la capital del Atlántico en los próximos días.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

11 de enero de 2026, 10:21 p. m.
Ober Martínez, alias Negro Ober.
Ober Martínez, alias Negro Ober. Foto: INPEC

Este domingo, 11 de enero, SEMANA logró confirmar que otro de los cabecillas que llegará en las próximas horas a Barranquilla es Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido con el alias de Negro Ober, quien figura en la resolución emitida por el Gobierno de Gustavo Petro como integrante de la banda de Los Costeños.

De acuerdo con la información obtenida por esta revista, su traslado se encuentra autorizado en la misma resolución que avala el traslado de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, quien también llegará a la ciudad.

Fuentes del Inpec precisaron que, hasta el momento, lo que tienen organizado para la llegada de estos delincuentes es que los integrantes de Los Costeños, al mando de alias Castor, queden recluidos en la Penitencia El Bosque, mientras que Digno José Palomino Rodríguez será trasladado con los demás integrantes de la banda, a la cárcel La Modelo, situada en la Vía 40.

En total son 40 los integrantes de estas dos organizaciones los que llegarán a Barranquilla en medio de la polémica paz total del presidente Gustavo Petro, ad portas de una jornada electoral.

Digno Palomino y Jorge Díaz.
Digno Palomino y Jorge Díaz. Foto: Archivo particular.
Alcaldía de Barranquilla “recibe con sorpresa” el traslado de peligrosos cabecillas por parte del Gobierno Petro: “Centros de mando criminal”

Incluso, en uno de los análisis, el profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, experto en temas de seguridad, advirtió que este proceso de paz urbana esté siendo usado para fines políticos.

“Llama la atención que el Gobierno decida establecer esta mesa en la recta final de su mandato y en un año electoral, sumado a que no cuenta con un marco jurídico claro”, dijo el experto.

Digno Palomino y Jorge Díaz, peligrosos cabecillas de bandas criminales en Barranquilla.
Digno Palomino y Jorge Díaz, peligrosos cabecillas de bandas criminales en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.
MinJusticia habla tras polémica por traslado de peligrosos cabecillas a cárceles de Barranquilla, revelado por SEMANA: “Será estrictamente vigilado”

De igual manera, indicó: “Existen temores crecientes de que esta mesa persiga resultados electorales y no de seguridad, al no existir un respaldo normativo y no tener aún claridad los habitantes del territorio sobre lo que realmente se está negociando y cuáles son los verdaderos objetivos que persigue el Gobierno nacional en esta mesa de diálogo sociojurídico”.

SEMANA confirmó, mediante fuentes del Gobierno de Gustavo Petro, que el traslado de estas personas se podría dar este martes, 13 de enero, en cualquier momento. El dispositivo de seguridad para el traslado es amplio.

