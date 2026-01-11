Nación

MinJusticia habla tras polémica por traslado de peligrosos cabecillas a cárceles de Barranquilla, revelado por SEMANA: “Será estrictamente vigilado”

El pronunciamiento se da luego de que SEMANA diera a conocer, en primicia, los movimientos de estos criminales.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

11 de enero de 2026, 3:02 p. m.
Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños y Digno Palomino, jefe de Los Pepes
Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños y Digno Palomino, jefe de Los Pepes Foto: Suministrada a SEMANA.

Andrés Idarraga, ministro de Justicia, se pronunció tras la revelación de SEMANA sobre el traslado a cárceles de Barranquilla de Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de Los Pepes, y de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños. Desde esa cartera precisaron que esos movimientos se dan en el marco de los diálogos de paz liderados por el polémico Gobierno del cambio.

La solicitud de traslado la recibí ayer por parte del comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas y, principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto: no van a un hotel; el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población”, aseguró el funcionario.

Exclusivo: Gobierno Petro ordena traslado de peligrosos cabecillas de bandas criminales a Barranquilla

Asimismo, dieron a conocer que todas las actuaciones se vienen dando desde el marco de la legalidad, ajustado a las directrices que vienen desde el presidente Gustavo Petro.

Esta actuación se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República”, señalaron en el comunicado de prensa.

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos.
Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api
Y es que estas dos organizaciones criminales son responsables de asesinatos, extorsiones, venta de estupefacientes, entre otras actuaciones ilícitas que ponen en jaque la tranquilidad de los residentes de Barranquilla y el Atlántico.

El Gobierno nacional reitera que la prioridad absoluta es la vida, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Barranquilla y del Atlántico, y que estas decisiones están orientadas a preservar los avances de la tregua, sin renunciar al principio de autoridad del Estado”, precisaron en el documento.

Actualmente, Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, mientras que Digno Palomino está en La Picota, en Bogotá. En un estricto operativo de seguridad, ambos serán trasladados hasta la ciudad de Barranquilla, donde se instalarán las mesas de diálogo.

