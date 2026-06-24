En segundos y con coordenadas exactas: así abastecen los militares colombianos a sus tropas desde el aire con más de 1,5 toneladas de suministros sobre Casanare

Debido a las intensas lluvias que se han presentado últimamente, cruzar algunos terrenos se ha convertido en una odisea hasta para el Ejército Nacional. Esta situación se ha presentado en la zona de Casanare, donde la sabana del territorio se ha transformado en un espacio difícil de pasar.

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Debido a las condiciones que no ayudan a las tropas del área, el Ejército Nacional de Colombia ha recurrido a una estrategia que en muy pocas ocasiones se ve en estos lugares: lanzar más de 1.500 kilos de carga a zonas apartadas de la Orinoquía.

Con esta estrategia se pudo llevar alimentos, combustible, medicamentos y forraje a soldados del Grupo de Guías del Casanare, adscrito a la Décima Sexta Brigada, lo que permite que los uniformados sigan llevando a cabo sus labores dentro de los territorios con las condiciones apropiadas.

Estos abastecimientos generalmente se realizan por medio de avión o helicóptero, los cuales no aterrizan en la zona debido a las dificultades que presentan los terrenos; en su lugar, teniendo preparadas las cargas, las lanzan desde lo alto con ayuda de paracaídas que permiten que los recursos toquen el suelo de manera controlada.

En este caso en específico, la operación se ejecutó en un vuelo que despegó desde Yopal y liberó las cargas correspondientes en las zonas donde se encontraban las fuerzas militares. El trayecto tuvo una duración estimada de 25 minutos y los paquetes fueron soltados a una altura de aproximadamente 130 metros, para lo cual se utilizaron 15 paracaídas que distribuían de forma adecuada el peso de los contenedores.

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Dentro de las provisiones entregadas se encontraban cerca de 700 kilos de alimentos, también combustible, medicamentos y otros elementos que ayudarán a los uniformados a dar continuidad a las labores que se estaban realizando, como distintas tareas de vigilancia y de control territorial.

Debido a que las rutas en las que se encuentran estos agentes han sido afectadas por las lluvias, convirtiéndolas en caminos difíciles de transitar por el ser humano, se ha recurrido a varios animales como caballos y mulas que ayuden a facilitar el tránsito; por eso, una gran parte del cargamento estaba destinada a estos compañeros, incluyendo concentrado, avena, melaza y medicamentos veterinarios.

Por otro lado, esta maniobra es una operación de gran calibre en la que se tienen que tener en cuenta diversos factores que pueden afectar la entrega de los recursos, tales como las condiciones meteorológicas y de seguridad aérea. Con este tipo de misiones se logra seguir apoyando al personal del Ejército Nacional que se encuentra en zonas vulnerables, facilitando su operación militar.