“No los conozco”: Ricardo Roa aseguró que va a asistir a la imputación de cargos en su contra

El presidente de Ecopetrol fue llamado a una diligencia de imputación por el delito de violación de topes electorales.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 7:32 a. m.
La imputación será por el delito de violación de topes electorales. Foto: Ecopetrol / Youtube

La Fiscalía concluyó la necesidad de citar a imputación de cargos a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, pero que en 2022 era gerente de la campaña Petro Presidente. Roa aseguró este martes que asistirá a la diligencia aunque no conoce los cargos y todo está en poder de su equipo de abogados.

De acuerdo con los elementos de prueba, Roa habría incurrido en el delito de violación de topes electorales, de ahí que el fiscal a cargo del proceso advirtiera que es necesario hacer la imputación de cargos tras recaudar todo el material probatorio en contra del alto funcionario.

“Primero, no conozco los cargos hasta no asistir a la audiencia; el día que los conozca, mis abogados, que están dedicados a atender esta diligencia, van a hacerlo. Desde hace algunos meses están encargados de esta tarea; yo he venido asistiendo y he reportado conforme a lo que corresponde en un ejercicio profundo completo desde la dirección de cumplimiento y comité de auditoría de lo que se denomina el control de riesgo reputacional y conforme vamos a proceder”, dijo Roa.

SEMANA reveló detalles de lo que sería la imputación de cargos prevista para el próximo 12 de marzo ante un juez de control de garantías y en la que se advierte los hechos materia de investigación, los elementos de prueba recaudados y la presunta responsabilidad de Ricardo Roa en el delito de violación de topes electorales.

Se trata de dos informes que fueron contratados por la Fiscalía y entregados por el partido Colombia Humana con el reporte detallado de los gastos en la primera y segunda vuelta presidencial. Lo que descubrió el ente acusador es que se trató de una campaña desordenada a la hora de llevar la información sobre los gastos.

Los investigadores encontraron que en los informes del partido Colombia Humana sobre la campaña Petro Presidente se registraron gastos de la segunda vuelta en los informes de la primera, también facturas que no fueron registradas, documentos que fueron alterados y evidencia tan palpable de lo que se advierte en el delito que se va a imputar.

La Fiscalía aseguró que los elementos de prueba son contundentes para establecer una autoría o inferencia razonable de participación de Ricardo Roa en los hechos materia de investigación. Fue el responsable de recibir y aprobar, de acuerdo con los hallazgos del ente acusador, esos informes que se convirtieron en la base de la investigación.

Ricardo Roa era el gerente de la campaña Petro Presidente.
Ricardo Roa era el gerente de la campaña Petro Presidente. Foto: Montaje SEMANA

SEMANA conoció que la defensa de Ricardo Roa se acercó a la Fiscalía para solicitar el aplazamiento de la diligencia y, en parte, rendir un interrogatorio como una forma de conjurar la citación contra la justicia; sin embargo, el ente acusador le negó esa posibilidad de aplazar la imputación de cargos, pero decidió que era prudente escucharlo en declaración.