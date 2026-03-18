La Unión Sindical Obrera, principal sindicato de Ecopetrol, exige a la junta directiva que aparte a Ricardo Roa de su cargo

En la tarde del 18 de marzo de 2026, la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de Ecopetrol, exigió por medio de un comunicado de prensa a la junta directiva de la compañía que aparte a Ricardo Roa de su cargo.

¿Por qué se aplazó la imputación de cargos contra Ricardo Roa y a qué se enfrentaría si reitera su inasistencia?

La USO explicó que los señalamientos y las múltiples investigaciones que actualmente cursan en contra del presidente Ricardo Roa agravan la situación de la empresa y generan riesgos que, de materializarse, pueden afectar aún más su adecuado funcionamiento, así como el cumplimiento de la estrategia empresarial que requiere Ecopetrol y el país.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“En consideración a estos hechos, la Unión Sindical Obrera (USO) exige al máximo órgano de dirección y gobierno corporativo de la compañía que proceda a apartar del cargo al presidente de Ecopetrol, en cumplimiento de su deber fundamental de proteger los intereses de la empresa más importante de los colombianos”, señaló la USO.

Atención: La @USO_SINDICATO que es el principal sindicato de @ECOPETROL_SA le exige a la Junta Directiva que aparte a Ricardo Roa de su cargo como presidente de la compañía, en medio de las múltiples investigaciones en su contra. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/lghtC7jvNh — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 18, 2026

La USO aseveró que reconocen la presunción de inocencia del ciudadano Ricardo Roa. Sin embargo, consideran que la situación actual exige actuar con total transparencia y apego a los principios éticos.

“Permitiendo que el presidente Ricardo Roa concentre todos sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes, en el marco de las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas en curso”, puntualizó.

En otra parte de su comunicado, la unión sindical reconoce las labores realizadas por Roa a lo largo de su trayectoria a cargo de Ecopetrol.

“Reconoce el importante avance en el modelo de relacionamiento Empresa-Sindicato logrado con la actual administración, así como la voluntad política de su presidente, lo cual ha permitido alcanzar acuerdos relevantes en beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de las personas trabajadoras de la empresa y sus familias”, puntualizó.

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No obstante, destaca que el entorno de la industria plantea grandes desafíos a la compañía y el momento exige grandes esfuerzos para lograr la sostenibilidad de mediano y largo plazo.

USO (el sindicato de Ecopetrol) exigió la salida de Ricardo Roa. Foto: BotTastic - stock.adobe.com

“Ecopetrol S.A. debe diseñar una reingeniería financiera que asegure los recursos necesarios para fortalecer la línea de negocio tradicional de hidrocarburos, desarrollando una campaña exploratoria de alta potencialidad para adicionar nuevas reservas de gas natural y petróleo, aplicar las tecnologías necesarias para aumentar el factor de recobro en los campos maduros, y gestionar ante el gobierno el trámite de las licencias ambientales para el desarrollo de sus proyectos”, complementó el sindicato.