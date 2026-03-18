Hocol no se quedó callado. Rechazaron señalamientos sobre presuntas amenazas a testigo en el caso Ricardo Roa

A los señalamientos sobre presuntos seguimientos y amenazas contra Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, quien sería testigo clave en el caso que le adelantan en los estrados jurídicos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la filial de la petrolera salió al quite.

Según el pronunciamiento emitido, Hocol expresa que “los hechos relatados por el señor Luis Enrique Rojas -sobre presuntas amenazas- no son recientes y datan de hace dos años, por tanto, no son sobrevinientes ni nuevos".

Ello, debido a que la Fiscalía mencionó a Rojas como el testigo al que le estarían haciendo hostigamiento, pues sería uno de los que podría ayudar a desenredar el caso de Ricardo Roa, en el proceso por tráfico de influencias que le imputó la entidad que dirige Luz Adriana Camargo.

En el mensaje enviado este miércoles 18 de marzo, Hocol enfatiza en que Rojas se había manifestado sobre las amenazas, incluso, desde su vinculación a la compañía, lo que ocurrió el 29 de mayo de 2024.

En detalle, Rojas habló de llamadas amenazantes, las cuales, en su momento, atribuyó a ciertos cambios que había realizado en el equipo directivo de la filial de Ecopetrol.

Inclusive, fue la misma Hocol la que puso en conocimiento de autoridades competentes, lo que relataba Rojas, dijo la compañía en su pronunciamiento.

Para finales de 2024, luego de varios meses ocupando el principal cargo en Hocol, Rojas habría hablado de manera específica, de una llamada que le hizo un supuesto comandante paramilitar. Según la compañía, de inmediato informaron al Gaula, como correspondía en su momento. En respuesta, la unidad