Nación

¿Por qué se aplazó la imputación de cargos contra Ricardo Roa y a qué se enfrentaría si reitera su inasistencia?

El presidente de Ecopetrol se excusó para no asistir a la imputación de cargos por delitos electorales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 3:53 p. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no asistió a la imputación de cargos.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no asistió a la imputación de cargos. Foto: HEIDY LEÓN

Ricardo Roa se ausentó de la imputación de cargos por el delito de violación de topes electorales. Le dijo a la Fiscalía que tenía unos compromisos en la ciudad de Cartagena, entonces no podría estar en la audiencia. Incluso pidió un interrogatorio previo a la imputación.

Por “compromisos laborales”, Ricardo Roa no asistirá a la imputación de cargos fijada para este jueves

El presidente de Ecopetrol solicitó el aplazamiento, sin darle otra posibilidad al ente acusador de suspenderla y radicar una nueva audiencia que se fijó para el 8 de abril. Una nueva fecha en la que se espera cumpla la cita con la justicia.

El riesgo para el exgerente de la campaña Petro Presidente 2022 está en que las inasistencias se suman y podría llegar a una declaratoria de contumacia, y adelantar el proceso en contra sin su presencia.

La Fiscalía estaba dispuesta a revelar los detalles del segundo proceso que enreda a Roa con la justicia. La primera imputación por tráfico de influencias lo vinculó formalmente a un proceso penal. El ente acusador reveló que usó su cargo en Ecopetrol para garantizar, a bajo precio, la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

Nación

MinSalud deberá implementar parámetros para revertir la ligadura de trompas en Colombia

Cali

Tío del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, bajo pronóstico reservado tras caer en un campo minado junto a otras dos personas

Cali

Alcaldía de Cali presentó el Plan de Acción de Biodiversidad a 10 años: “Cali está a la vanguardia”, dijo Alejandro Eder

Bogotá

Intercambiador de la calle 72 con Caracas en Bogotá se transforma en galería de arte urbano con murales culturales en plena obra del Metro

Nación

“La compañía lleva décadas soportando señalamientos maliciosos y narrativas falsas”: abogado de Drummond

Bogotá

¿Tiene fallas en el alumbrado público en su barrio? Consulte los canales para reportarlos en Bogotá

Medellín

Arrancan obras del megacolegio de $32.000 millones en Manrique: así será la nueva sede educativa

Nación

Por “compromisos laborales”, Ricardo Roa no asistirá a la imputación de cargos fijada para este jueves

Nación

Ricardo Roa se alista para su segunda imputación, ahora por la campaña Petro Presidente

Macroeconomía

Junta de Ecopetrol inicia evaluación sobre continuidad de Ricardo Roa en la presidencia de la petrolera

YouTube video 7FZJGGYOFNg thumbnail

La imputación que estaba prevista para este jueves por el delito de violación de topes electorales está directamente relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Advirtió la Fiscalía que Roa sería responsable de la aprobación de dos informes presentados por el partido Colombia Humana al Consejo Nacional Electoral (CNE).

En los informes, la Fiscalía estableció que gastos de la primera vuelta presidencial quedaron consignados en los informes de la segunda; fue, en criterio de los investigadores, una campaña desordenada, en la que además se incluyeron gastos por servicios que no se prestaron.

Señalaron las fuentes de la investigación que la imputación por violación de topes electorales es el resultado de una larga y juiciosa verificación, con inspecciones, declaraciones y análisis de contabilidad forense, que concluyeron que la campaña Petro Presidente 2022 superó los topes establecidos por la ley.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Ecopetrol / Transmisión

Se espera que en la próxima citación a imputación Ricardo Roa asista como lo exige la ley o, de lo contrario, se arriesga a la solicitud de contumacia que haría la Fiscalía de confirmarse que se ausentará de la segunda fecha para la imputación de cargos.