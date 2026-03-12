Ricardo Roa se ausentó de la imputación de cargos por el delito de violación de topes electorales. Le dijo a la Fiscalía que tenía unos compromisos en la ciudad de Cartagena, entonces no podría estar en la audiencia. Incluso pidió un interrogatorio previo a la imputación.

Por “compromisos laborales”, Ricardo Roa no asistirá a la imputación de cargos fijada para este jueves

El presidente de Ecopetrol solicitó el aplazamiento, sin darle otra posibilidad al ente acusador de suspenderla y radicar una nueva audiencia que se fijó para el 8 de abril. Una nueva fecha en la que se espera cumpla la cita con la justicia.

El riesgo para el exgerente de la campaña Petro Presidente 2022 está en que las inasistencias se suman y podría llegar a una declaratoria de contumacia, y adelantar el proceso en contra sin su presencia.

La Fiscalía estaba dispuesta a revelar los detalles del segundo proceso que enreda a Roa con la justicia. La primera imputación por tráfico de influencias lo vinculó formalmente a un proceso penal. El ente acusador reveló que usó su cargo en Ecopetrol para garantizar, a bajo precio, la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

La imputación que estaba prevista para este jueves por el delito de violación de topes electorales está directamente relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Advirtió la Fiscalía que Roa sería responsable de la aprobación de dos informes presentados por el partido Colombia Humana al Consejo Nacional Electoral (CNE).

En los informes, la Fiscalía estableció que gastos de la primera vuelta presidencial quedaron consignados en los informes de la segunda; fue, en criterio de los investigadores, una campaña desordenada, en la que además se incluyeron gastos por servicios que no se prestaron.

Señalaron las fuentes de la investigación que la imputación por violación de topes electorales es el resultado de una larga y juiciosa verificación, con inspecciones, declaraciones y análisis de contabilidad forense, que concluyeron que la campaña Petro Presidente 2022 superó los topes establecidos por la ley.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Ecopetrol / Transmisión

Se espera que en la próxima citación a imputación Ricardo Roa asista como lo exige la ley o, de lo contrario, se arriesga a la solicitud de contumacia que haría la Fiscalía de confirmarse que se ausentará de la segunda fecha para la imputación de cargos.