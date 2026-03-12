Por “compromisos laborales”, Ricardo Roa no asistirá a la imputación de cargos fijada para este jueves

Como lo anticipó SEMANA, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, solicitó a la Fiscalía un aplazamiento de la imputación de cargos que estaba prevista para este jueves, por el delito de violación de topes electorales, todo relacionado con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Estas son las tres reuniones que tienen en problemas judiciales al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la compra de lujoso apartamento

Fuentes de la Fiscalía advirtieron que el entonces gerente de la campaña Petro Presidente aseguró al ente acusador que, por compromisos laborales con la estatal petrolera y un programado viaje a la ciudad de Cartagena, resulta imposible estar presente durante la diligencia.

De manera inmediata se fijó una nueva fecha para la imputación de cargos. El 9 de abril Ricardo Roa tiene su tercera cita con la justicia, para la segunda imputación de cargos en este caso con delitos relacionados con la campaña presidencial y cuando se desempeñó como gerente en la contienda electoral que convirtió a Gustavo Petro en presidente.

La primera imputación en contra de Ricardo Roa ocurrió este miércoles cuando la Fiscalía le imputó el delito de tráfico de influencias, en virtud de una investigación que surgió tras una negociación de Ecopetrol con un contratista que estuvo vinculado en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, muy por debajo del valor comercial.

En este caso, la investigación arrancó de oficio y se fundó en dos informes que entregó la Colombia Humana como reportes de los gastos de la campaña Petro Presidente en la primera y segunda vuelta. La conclusión es que se trata de una campaña desordenada; los reportes eran contradictorios, algunos incluso modificados o alterados, lo que se convirtió en un hecho criminal.

Los informes de acuerdo con la investigación tenían datos cruzados; es decir, gastos de la segunda vuelta presidencial quedaron consignados en los informes de la primera; además, facturas que no estaban relacionadas fueron identificadas por la Fiscalía. Se realizaron inspecciones, declaraciones y se estableció que muchos de los servicios que quedaron reportados nunca se prestaron.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, solicitó un interrogatorio. Foto: Ecopetrol / Transmisión

La imputación por el delito de violación de topes electorales sería la primera fase de una gran investigación que se adelanta en contra de la campaña Petro Presidente 2022. Fuentes del ente acusador advierten que en otras fases del proceso podrían incluir el delito de financiación ilícita de campañas y es allí donde aparecen nombres y áreas como el de Papá Pitufo.

Sin embargo, este jueves no se conocerán esos detalles; la Fiscalía fijó la nueva fecha para la imputación de cargos en el propósito de conseguir que Ricardo Roa asista a la diligencia, mientras la defensa del presidente de Ecopetrol también solicitó un interrogatorio como parte de su estrategia.