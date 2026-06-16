Fuerzas Militares confirmaron que cerca de 100 disidentes de las Farc serán trasladados en helicópteros en Putumayo

A pocos meses de terminar su periodo, el presidente Gustavo Petro volvió a ordenar un cese de operaciones ofensivas por parte de la fuerza pública contra un grupo significativo de disidentes de las Farc que delinque en Putumayo.

En esta ocasión, quienes se verán beneficiados con la inactividad de las Fuerzas Militares y de la Policía son cerca de 100 integrantes de las disidencias de las Farc pertenecientes al grupo criminal conocido como Comandos de Frontera.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, indicó que cerca de 100 miembros de la organización criminal serán trasladados en helicópteros a una zona de ubicación temporal.

“En el marco de la decisión del Gobierno respecto a la instalación de la zona de ubicación temporal allá en Putumayo, se van a mover 99 integrantes de esta estructura ilegal”, indicó el general López.

Son varios los escándalos en torno a alias Araña (foto), el narco VIP cuya extradición está pendiente de la firma del presidente Petro. Foto: CORTESÍA API

Agregó el alto mando militar: “Serán trasladados mediante helicópteros contratados, en gran parte, por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Hay cinco puntos de extracción ya acordados y establecidos, y desde allí se van a mover a unas áreas de preagrupamiento y, posteriormente, serán trasladados, bajo un proceso establecido por el Alto Comisionado, a las zonas de ubicación temporal”, añadió el general López.

General Hugo Alejandro López Barreto, Comandante Fuerzas Militares. Foto: Bernardo Peña/El País

Frente a la suspensión de operaciones militares, el general López indicó que se trata de una orden presidencial. “Se va a realizar una suspensión de órdenes de operaciones dispuesta por el Gobierno nacional desde el día 14 de junio. Ya se inició y se extenderá hasta el día 19 de junio”, añadió el alto mando militar.

El freno de las operaciones militares contra grupos criminales no es nuevo en el gobierno Petro. Cabe recordar que, al inicio de su mandato, ordenó a la fuerza pública no atacar al Clan del Golfo, al ELN y a las disidencias de las Farc.