Alias Araña: una fiscal lleva semanas esperando que su jefe autorice una entrevista con el llamado narco VIP

Frenada. Así parece estar la investigación de una fiscal contra el narcotráfico que busca destapar la que sería una poderosa red criminal que se valdría de los carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para transportar cocaína.

La responsable de la investigación es la fiscal 50 especializada contra el narcotráfico, Magda Antury, quien a la fecha –como se lo confirmó a SEMANA la propia Fiscalía– no ha podido entrevistar a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el llamado narco VIP. Se trata de una declaración fundamental en un proceso por narcotráfico.

SEMANA conoció que, el pasado 6 de febrero, Antury le envió un oficio a su jefe, Raúl Humberto González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, con el propósito de que le autorice entrevistar a alias Araña, detenido y solicitado en extradición. Pero, casi un mes después, la fiscal sigue esperando respuesta.

Según fuentes judiciales, el testimonio de alias Araña resulta primordial para confirmar un presunto entramado corrupto en la UNP y al servicio del narcotráfico.

Al parecer, usan las camionetas blindadas, asignadas a esquemas de seguridad, para transportar cocaína. El origen de la investigación está en las declaraciones que ha entregado Manuel Castañeda, conocido como el narcochofer. En su testimonio, Castañeda aseguró que para lograr “éxito en las operaciones de narcotráfico” contó con la cooperación de dos personajes, alias J. J. y alias el Mono.

Estas dos personas, supuestamente, formaban parte del engranaje criminal, donde se usaban palabras cifradas para hacer los traslados del alcaloide en las camionetas blindadas y, presuntamente, con el apoyo de integrantes de la Policía y del Ejército Nacional. Según declaraciones de Castañeda, a los uniformados de la Policía de Carreteras se les decía en clave que en los vehículos iban músicos e instrumentos, cuando en realidad eran paquetes de droga.

“A J. J. lo conocí por intermedio de Luis Carlos en Villavicencio, en el condominio La Primavera. J. J. mide aproximadamente 1,70 metros, es de piel trigueña, ojos cafés, cabello negro semicrespo, tiene diseño de sonrisa, aparenta unos 40 años y habla con acento caucano. Todas las comunicaciones con J. J. siempre se realizaron a través de Luis Carlos”, afirmó Castañeda en varias de sus declaraciones ante la Fiscalía.

“En el primer encuentro que yo tuve con J. J., él me dijo que trabajaba para las disidencias de las Farc y que le pagaban cuotas a generales del Ejército para que les permitieran trabajar en las zonas de Caquetá y Putumayo”, añade el narcochofer en sus declaraciones. Tras las pruebas testimoniales y documentales que ha entregado Castañeda, además de la plena identificación de alias J. J. y el Mono, la fiscal Antury busca develar el plan corrupto del que habla el narcochofer. Entre ellos, establecer si alias Araña y alias J. J. son primos.

En sus relatos, Castañeda advirtió que en zonas complejas de orden público había una frase casi religiosa para evitar problemas en el transporte de la cocaína: “Se tenía que decir que iban de parte de Araña”. Castañeda le dijo a la Fiscalía que “en una oportunidad nos paró gente armada en el sector del municipio de La Plata (Huila) y nos dijeron que mencionáramos que eso era de alias Araña y del Mono, y nos permitieron el paso”.

Los hechos narrados por Castañeda revisten extrema gravedad. Con la entrevista a alias Araña, la fiscal Antury busca acelerar la investigación y desarticular un presunto andamiaje criminal que, según las declaraciones, involucraría a generales del Ejército, a miembros de la Policía y a civiles que habrían puesto en marcha un sistema mafioso al servicio de los Comandos de Frontera, organización de la que alias Araña sería cabecilla.

De ahí la urgencia de la fiscal Antury y de la petición a su jefe para buscar las pruebas y los argumentos de cara a solicitar las órdenes de captura en contra de quienes formarían parte de la estructura mafiosa. Sin embargo, Antury no ha podido avanzar en la investigación.

Al cierre de este artículo, la Fiscalía le confirmó a SEMANA que aún no se había podido llevar a cabo la entrevista a alias Araña. Desde el ente acusador indicaron que la fiscal habría incurrido en un desconocimiento de los trámites que debe realizar en la entidad para acceder a alias Araña. Dijeron que el delegado contra la Criminalidad Organizada no tiene la facultad para autorizar dicha entrevista.

Señalaron que el extraditable está a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y que la fiscal debió hacer la gestión con esta unidad y no con su jefe, el delegado González Flechas. Incluso, en el curso de la investigación, la funcionaria ha recibido apoyo del director especializado contra el narcotráfico, Willington Ortiz Páez.

Fuentes del proceso señalaron que, mientras tanto, se les estaría dando tiempo a los integrantes de la operación criminal para que se escapen y el caso quede en la impunidad. Castañeda advirtió en sus declaraciones: “Sin el apoyo de carros blindados era difícil el transporte de la cocaína y la marihuana”.

Las polémicas en torno a alias Araña no paran. SEMANA reveló cómo este cabecilla, responsable de una poderosa organización narcocriminal llamada Comandos de Frontera, estaba recibiendo un trato VIP por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo el pretexto de estar en el proceso de paz total.

Alias Araña es solicitado en extradición, pero el Gobierno aún no decide su envío a Estados Unidos. Allí enfrenta cargos por narcotráfico y su captura se convirtió en un episodio polémico, luego de que delegados del Gobierno intentaran impedir el procedimiento adelantado por el CTI, justo cuando se desarrollaban acercamientos en el marco de la mesa de paz en febrero de 2025.

En su momento, SEMANA reveló el tratamiento VIP para el peligroso cabecilla criminal, que se hospedaba en hoteles en Bogotá y que no estaba esposado en el búnker de la Fiscalía, pese a los graves cargos y a la circular roja de la Interpol en su contra. Para la misma época, alias Araña fue enviado a una habitación en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), donde otros privados de la libertad, de alto perfil, gozan de beneficios destinados para pocos. Actualmente, permanece en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.