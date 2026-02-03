Así fue capturado alias Pitufo, hombre de confianza de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, reportó la captura de uno de los hombres de confianza de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera y que se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno Petro.

Alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

De acuerdo con el titular de la cartera de Defensa, se trata de alias Pitufo o Marquetalia, quien le manejaba las finanzas criminales al grupo narcotraficante de Araña.

“En Puerto Asís (Putumayo), en el marco de una operación impecable, se logró la captura de alias ‘Pitufo’ o ‘Marquetalia’ cabecilla financiero del grupo criminal y narcotraficante del cartel de alias Araña. Este resultado fue posible gracias al trabajo conjunto de la @DEA en coordinación con @ArmadaColombia, la @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol, demostrando la efectividad de la cooperación internacional contra el narcotráfico y el terrorismo”, dijo el ministro de Defensa en sus redes sociales.

Agregó que: “alias ‘Pitufo’ es requerido mediante circular roja emitida por autoridades de Estados Unidos, por el delito de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera (FTO)”.

Sobre los roles dentro de la organización de Araña, mencionó Pedro Sánchez que: “controlaba el cultivo, procesamiento y comercialización de cocaína, y coordinaba rutas del narcotráfico con carteles en Ecuador y Perú”.

El resultado lo presentó el Ministro de Defensa de Colombia en medio de la tensión que hay con Ecuador, país que aseguró que Colombia no apoyaba en la lucha contra el narcotráfico.

“Con una trayectoria criminal de más de 17 años, este sujeto tenía una alta capacidad para afectar la seguridad fronteriza y dinamizar las finanzas criminales. Se le atribuye la planeación de un atentado terrorista en el que fueron asesinados un Suboficial y dos Infantes de Marina Profesionales en el 2011″, agregó el ministro Sánchez.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó golpe contra los Comandos de Frontera que hacen parte de la Paz Total. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por último, indicó que: “este golpe afecta directamente las economías ilícitas, debilita de manera significativa a las estructuras armadas ilegales y ratifica la determinación del Estado colombiano”.