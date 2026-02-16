La situación jurídica de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el denominado narco VIP, se encuentra en un verdadero limbo. Esto después de que el pasado 13 de diciembre el presidente Gustavo Petro ordenara suspender su proceso de extradición a los Estados Unidos, donde es requerido por cargos de narcotráfico.

En su decisión, que generó polémica, el jefe de Estado suspendió la extradición mientras Araña, jefe de la organización conocida como Comandos de Frontera, “contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como miembro representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”.

El presidente Gustavo Petro suspendió la extradición de alias Araña, el narco VIP. Lo justifica por la paz total

El pasado 29 de enero, el presidente volvió a referirse a alias Araña, dándole un plazo de diez días para que demostrara su “compromiso” con la erradicación de cultivos ilícitos donde su grupo armado delinque.

“El señor alias Araña tiene 10 días para demostrar que se cumple el compromiso de erradicar 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en el Putumayo”, trinó el jefe de Estado.

Jorge Iván Cuervo, nuevo ministro de Justicia, reveló en qué se encuentra el caso de alias Araña, el narco VIP, cuya extradición se paró por orden del presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/5W1XZkJ29I — Revista Semana (@RevistaSemana) February 12, 2026

Frente a la situación de alias Araña, el nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, manifestó que existen unos monitoreos frente al compromiso de alias Araña.

“El presidente tiene la facultad, en un momento determinado, de autorizar la extradición que ya fue avalada por la Corte Suprema de Justicia”, precisó el ministro de Justicia.

A alias Araña, el narco VIP protegido por el Gobierno, le pueden imponer hasta la cadena perpetua en Estados Unidos.

El marco jurídico que rodea el proyecto de la Paz Total indica que el jefe de Estado puede establecer los criterios para las órdenes de captura y extradición. “Es una herramienta política que tiene para ambientar los procesos de paz”.

“Él (en referencia al presidente Petro) le exigió a este personaje que tenía que demostrar con buenos gestos la erradicación de cultivos de coca (…) Habría que preguntar si se cumplió o no”, explicó el jefe de la cartera del Derecho.

Otty Patiño podría terminar investigado en la Procuraduría por intentar obstruir la captura de alias Araña

Frente a las condiciones dadas, las autoridades cuentan con la capacidad y las bases de datos para establecer si la erradicación prometida se dio o no.

Finalmente, el ministro de Justicia manifestó que, de darse la extradición de alias Araña, “podría generar un impacto en la mesa de negociación” que hoy dirige el exmagistrado Armando Novoa en el departamento de Nariño.

Armando Novoa, jefe de la delegación estatal con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y alias Araña, disidente de las antiguas Farc. Foto: Suministrada para El País / AFP

En contra de alias Araña pesan varios cargos por el tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Estas acciones se habrían presentado pese a que estaba en una mesa de negociación con el Gobierno.