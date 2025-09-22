Enel abrió 149 cupos de prácticas. Así puede aplicar

Hasta el próximo 30 de septiembre, estudiantes universitarios en etapa de práctica tendrán la posibilidad de postularse a 149 vacantes disponibles en diferentes regiones del país. La convocatoria está dirigida a jóvenes de carreras como Ingeniería, Derecho, Comunicación, Administración, Economía, Contaduría y programas afines.

Quienes ingresen a Enel tendrán acceso a una experiencia integral que combina formación, bienestar y proyección profesional. La compañía ofrece una remuneración mensual de $2.500.000 y una ayuda de conectividad para quienes cuenten con modalidad híbrida, así como la posibilidad de acceder a un catálogo con bonos para experiencias como cine, restaurantes y librerías. Además, los estudiantes contarán con un modelo híbrido de trabajo y jornada corta los viernes hasta las 2:00 p.m. en los roles administrativos, vestimenta casual durante toda la semana y un “Día de Balance” semestral. Este paquete de beneficios se complementa con una ruta de desarrollo y plan de formación que hace que los practicantes se conviertan en el principal semillero de posiciones junior de la compañía.

De acuerdo con la organización que lidera la iniciativa, estos espacios de prácticas buscan consolidarse como un semillero de talento joven para futuros cargos junior. Solo en 2024 se contrataron cerca de 300 estudiantes bajo este esquema.

Las vacantes están disponibles para sedes administrativas y operativas en Bogotá, Cundinamarca, Huila y Atlántico.

Quienes ingresen a Enel tendrán acceso a una experiencia integral que combina formación, bienestar y proyección profesional. | Foto: ENEL

“En Enel, las prácticas son una oportunidad para crecer en un entorno que combina confianza, innovación y proactividad. Queremos que los jóvenes sean protagonistas de la transición energética, trabajando con flexibilidad, respeto y sostenibilidad como principios que guían nuestro día a día y nuestro compromiso con un futuro inclusivo y descarbonizado” afirmó Michele Ciavarella, gerente de Personas y Organización de Enel Colombia y Centroamérica.

Además de los beneficios económicos y laborales, el programa promueve la participación de los jóvenes en temas asociados con innovación, sostenibilidad y transición energética.