Enel consolida en el Caribe el complejo solar más grande del país

Empleo local y desarrollo regional, el impacto social detrás de los parques solares

Redacción Economía
2 de marzo de 2026, 11:09 a. m.
Un avance clave en la diversificación de la matriz energética del país
Un avance clave en la diversificación de la matriz energética del país

El departamento del Atlántico se consolida como el principal polo de generación solar en Colombia tras los más recientes avances de Enel Colombia en sus proyectos fotovoltaicos.

Con la entrada en fase de pruebas del parque solar Atlántico y el inicio de operación comercial de Guayepo III, la compañía confirmó la conformación del clúster de energía solar más grande del país.

El parque solar Atlántico, ubicado entre los municipios de Sabanalarga y Usiacurí, alcanzó un avance constructivo del 75% y ya inyectó su primer kilovatio hora (kWh) de energía al Sistema Interconectado Nacional.

Este proyecto tendrá una capacidad instalada de 180 MWac y, una vez esté completamente operativo, generará cerca de 525 GWh al año, gracias a la instalación de más de 403.000 paneles solares distribuidos en 34 subcampos.

A este hito se suma Guayepo III, localizado en Ponedera, que inició oficialmente su operación comercial tras completar los procesos técnicos y regulatorios. Con una capacidad de 180 MWac y más de 457.000 paneles bifaciales, este parque aportará alrededor de 531 GWh anuales al sistema eléctrico nacional.

En conjunto con Guayepo I y II en operación desde finales de 2024, estos proyectos conforman un complejo solar con una capacidad total de 730 MWac, suficiente para abastecer el consumo energético de cerca de tres millones de personas.

Durante su construcción, Atlántico y Guayepo III generaron más de 4.300 empleos, de los cuales el 79% fueron ocupados por trabajadores del departamento.

Con seis parques solares, cinco de ellos ya en operación comercial, Enel Colombia se posiciona como el mayor generador de energía solar del país, concentrando más del 50% de la capacidad instalada nacional en esta fuente.

El avance del clúster solar del Atlántico refuerza el papel de la energía renovable en la diversificación de la matriz eléctrica y en la transición energética de Colombia.

