Findeter amplía su músculo financiero para apoyar a municipios y transición energética

Los recursos buscan aliviar presiones fiscales en municipios y acelerar inversiones sostenibles en el país.

Los recursos buscan aliviar presiones fiscales en municipios y acelerar inversiones sostenibles en el país. Foto: iStock

La banca de desarrollo territorial reforzó su capacidad de financiamiento en 2026 con una adición histórica de recursos destinada a aliviar las finanzas locales y acelerar proyectos estratégicos en el país.

Findeter anunció la incorporación de $2 billones a dos de sus líneas de crédito más relevantes, una decisión orientada a responder a las necesidades fiscales de municipios y a fortalecer la transición energética.

Los recursos se distribuirán en partes iguales entre la línea de Fortalecimiento Institucional y la de Compromiso con la Eficiencia Energética y la Conectividad Virtual, que recibirán $1 billón adicional cada una.

Con esta adición, Findeter amplía su capacidad para ofrecer financiación en condiciones favorables a entidades territoriales y al sector productivo, en un contexto de mayores exigencias fiscales y climáticas.

En el frente institucional, la ampliación permitirá seguir apoyando el reperfilamiento de deuda de municipios de todas las categorías, una estrategia que ya ha beneficiado a más de 185 entidades territoriales.

A través de tasas compensadas y plazos de hasta diez años, los gobiernos locales han logrado reducir presiones financieras y liberar recursos para inversión social, infraestructura y programas comunitarios.

Por su parte, la línea enfocada en eficiencia energética fortalecerá proyectos asociados a energías renovables, reconversión tecnológica, digitalización energética y reducción de emisiones, con un énfasis especial en capital de trabajo e inversión productiva.

Esta herramienta se consolida como un respaldo clave para empresas y territorios que avanzan en procesos de transición energética.

Según explicó Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter, la decisión responde a demandas reales de alcaldes, gobernadores y del sector productivo, al tiempo que refuerza la sostenibilidad fiscal y el desarrollo regional.

Con esta adición, la entidad que hace parte del Grupo Bicentenario reafirma su papel como aliado técnico y financiero de los territorios en un año clave para la inversión pública y la transición energética del país.

