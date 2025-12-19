Ecopetrol da luz verde al parque que quintuplicará la capacidad de energía eólica instalada en el país

La decisión final de inversión (FID) fue tomada por La Junta Directiva de Ecopetrol. El plan beneficiará a los municipios de Uribia y Maicao, en La Guajira.

Su objetivo será convertirse en el proyecto más grande de energía eólica en Colombia. Cuando esté en funcionamiento, podrá multiplicar por cinco la capacidad actual de energía eólica instalada, lo que significa más energía limpia, menos contaminación y mayor seguridad energética para el país.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, a dar explicaciones ante la Fiscalía: hoy deberá responder por la polémica compra de lujoso apartamento

El paso definitivo para avanzar con el proyecto eólico Windpeshi se apoya en dos pilares fundamentales: La solidez técnica del proyecto y el trabajo social realizado en el territorio. Ecopetrol asegura que cuenta con los estudios y análisis necesarios que confirman que el parque eólico es viable desde el punto de vista técnico y operativo.

Estas conversaciones se han realizado en el propio territorio, atendiendo la solicitud de los habitantes de mantener un contacto cercano y permanente. Según la empresa, este acercamiento ha permitido fortalecer la confianza y la cooperación con las comunidades, así como con las autoridades locales y nacionales.

Windpeshi tendrá una capacidad instalada de 205 megavatios de energía eólica, que se destinarán principalmente al autoabastecimiento energético del Grupo Ecopetrol. Con esto, la compañía busca reducir la huella de carbono de sus operaciones y aportar mayor estabilidad al Sistema Interconectado Nacional.

El ELN ataca en La Guajira y Arauca: tractomula quemada y vehículo incinerado en medio del paro armado

El proyecto contempla la instalación de 41 aerogeneradores, una subestación eléctrica, un punto de conexión aprobado y una línea de transmisión de 60 kilómetros, infraestructura necesaria para integrar la energía generada al sistema eléctrico del país.