El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, tiene este lunes 15 de diciembre una cita en la Fiscalía General. Esto por la investigación preliminar que cursa en su contra por las presuntas irregularidades que se presentaron en la adquisición de un apartamento en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá.

Roa deberá presentarse con su abogado ante un fiscal de la Dirección Contra la Corrupción para explicar la forma en cómo adquirió, en diciembre de 2022, el apartamento 901 en el edificio ubicado en la calle 92, muy cerca al Museo El Chicó, por un valor de 1.800 millones de pesos.

Después de escucharlo en interrogatorio, el delegado del ente investigador deberá definir si existen méritos para citar a una audiencia de imputación de cargos al presidente de Ecopetrol; o si, por el contrario, archiva el caso.

En una entrevista exclusiva con SEMANA, publicada a finales de noviembre de 2024 y la cual se realizó desde el cuestionado apartamento, Ricardo Roa aseveró que todo el trámite de adquisición se hizo tras una minuciosa revisión de propiedades en ese sector de Bogotá.

Para ese momento, señaló Roa, él no sabía que iba a ser designado por el Gobierno como presidente de Ecopetrol, puesto que, teniendo en cuenta su experiencia en el sector energético, creía que iba a ser designado en ISA.

“Es un bien que adquirimos por una decisión que tomamos juntos, en agosto de 2022. Decidimos cambiar el apartamento donde vivíamos. Inicialmente, empezamos a buscar con el propósito de vivir en Medellín, porque, supuestamente, yo iba a ocupar un cargo importante en ISA. Y en esa búsqueda, cuando no se dio lo de ISA, pensamos en Bogotá”, detalló Roa en la entrevista publicada en noviembre de 2024.

Después de ver varias opciones y presentar varias ofertas, se encontraron con este apartamento, el cual, según revelaron, estaba en un estado que obligaba a una reestructuración completa, hecho por el cual el valor era coherente y justificable.

“Era un apartamento normal, con problemas, estaba abandonado. Nos dijeron que llevaban más de cinco años tratando de venderlo y por eso vimos una buena oportunidad de comprarlo. Fue hacia octubre de 2022″, coincidieron en afirmar Roa y su pareja sentimental, Juan Caicedo.