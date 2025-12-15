Suscribirse

Judicial

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, a dar explicaciones en la Fiscalía: hoy deberá responder por la polémica compra de lujoso apartamento

Hace unos meses, en entrevista exclusiva con SEMANA, el directivo aseguró que el trámite de adquisición se hizo cuando no sabía que iba a ser presidente de la estatal petrolera.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 10:42 a. m.
Hace unos meses, en entrevista exclusiva con SEMANA, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y a su pareja sentimental, Julián Caicedo, entregaron su versión sobre la compra del apartamento. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, tiene este lunes 15 de diciembre una cita en la Fiscalía General. Esto por la investigación preliminar que cursa en su contra por las presuntas irregularidades que se presentaron en la adquisición de un apartamento en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá.

Roa deberá presentarse con su abogado ante un fiscal de la Dirección Contra la Corrupción para explicar la forma en cómo adquirió, en diciembre de 2022, el apartamento 901 en el edificio ubicado en la calle 92, muy cerca al Museo El Chicó, por un valor de 1.800 millones de pesos.

Contexto: “En defensa de la verdad”: Serafino Iacono, empresario de hidrocarburos vinculado a Ricardo Roa, emitió sorpresivo comunicado

Después de escucharlo en interrogatorio, el delegado del ente investigador deberá definir si existen méritos para citar a una audiencia de imputación de cargos al presidente de Ecopetrol; o si, por el contrario, archiva el caso.

Este cambio de estrategia también ha generado dudas frente a los datos estadísticos con los que se mide la gestión de los fiscales.
Después de escucharlo en interrogatorio, el delegado de la Fiscalía deberá definir si existen méritos para citar a una audiencia de imputación de cargos a Roa, o si, por el contrario, archiva el caso. | Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

En una entrevista exclusiva con SEMANA, publicada a finales de noviembre de 2024 y la cual se realizó desde el cuestionado apartamento, Ricardo Roa aseveró que todo el trámite de adquisición se hizo tras una minuciosa revisión de propiedades en ese sector de Bogotá.

Para ese momento, señaló Roa, él no sabía que iba a ser designado por el Gobierno como presidente de Ecopetrol, puesto que, teniendo en cuenta su experiencia en el sector energético, creía que iba a ser designado en ISA.

“Es un bien que adquirimos por una decisión que tomamos juntos, en agosto de 2022. Decidimos cambiar el apartamento donde vivíamos. Inicialmente, empezamos a buscar con el propósito de vivir en Medellín, porque, supuestamente, yo iba a ocupar un cargo importante en ISA. Y en esa búsqueda, cuando no se dio lo de ISA, pensamos en Bogotá”, detalló Roa en la entrevista publicada en noviembre de 2024.

Contexto: “Mi pareja no tiene ningún poder en Ecopetrol”: Ricardo Roa responde a señalamientos por irregularidades en nombramientos

Después de ver varias opciones y presentar varias ofertas, se encontraron con este apartamento, el cual, según revelaron, estaba en un estado que obligaba a una reestructuración completa, hecho por el cual el valor era coherente y justificable.

Serafino Iacono, empresario de hidrocarburos
Serafino Iacono, empresario de hidrocarburos, emitió el lunes 8 de diciembre un sorpresivo comunicado en el que se refiere a que múltiples publicaciones que en los últimos meses lo han mencionado “contienen interpretaciones especulativas que carecen de sustento”, dice. | Foto: Foto suministrada por fuentes cercanas a Serafino Iacono

“Era un apartamento normal, con problemas, estaba abandonado. Nos dijeron que llevaban más de cinco años tratando de venderlo y por eso vimos una buena oportunidad de comprarlo. Fue hacia octubre de 2022″, coincidieron en afirmar Roa y su pareja sentimental, Juan Caicedo.

“En esa época ni siquiera sabía que sería candidato a la presidencia de Ecopetrol. Yo estaba más planillado para ser el presidente de ISA. Nunca, durante la negociación, supe que el dueño de este apartamento era el señor Serafino Iácono (empresario del sector de hidrocarburos). Siempre interactué con un abogado que dijo ser el representante legal de una firma inmobiliaria de compra y venta de inmuebles. Se firmó la escritura en diciembre de 2022 (el 11 de abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol)”, añadió.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, a dar explicaciones en la Fiscalía: hoy deberá responder por la polémica compra de lujoso apartamento

Noticias relacionadas

