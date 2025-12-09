Promigas avanza en su apuesta energética con la compra de una plataforma renovable a nivel regional

Promigas firmó un acuerdo para la adquisición del 100% de las acciones de las compañías de Zelestra, propietarias de una plataforma regional de generación renovable con presencia en Colombia, Chile y Perú. El portafolio incluye proyectos de generación y almacenamiento de energía solar que suman una capacidad contratada de 1,4 GW, y proyectos en desarrollo con diferentes grados de madurez por más de 2,1 GW. Esto significa que los activos abarcan tanto plantas que producen electricidad a partir del sol, como sistemas que permiten almacenar esa energía para utilizarla cuando se necesite.

Esta operación constituye un hito clave en la consolidación de Promigas como holding multi-energético en Latinoamérica, fortaleciendo su liderazgo al integrar el gas natural y las energías renovables, para impulsar un futuro sostenible y resiliente en Colombia y la región.

El cierre de la transacción está sujeto a la culminación de los trámites requeridos ante las autoridades de competencia de Colombia y Perú. | Foto: Getty Images

Con el acuerdo, Promigas espera acelerar su crecimiento al ingresar de manera inmediata al negocio de generación renovable a gran escala. La transacción también permite diversificar sus líneas no reguladas mediante soluciones solares respaldadas con contratos de largo plazo (PPAs), lo que garantiza ingresos estables con clientes de alto perfil crediticio. Además, amplía su alcance en mercados considerados estratégicos, como Chile y Perú, que mejoran el perfil de riesgo del portafolio.

El portafolio en adquisición incluye más de 19 proyectos y una plataforma operativa con más de 15 años de experiencia y un equipo de 130 profesionales especializados en tecnologías de bajas emisiones. “Este acuerdo representa un avance significativo en el cumplimiento de la estrategia Nuestra Energía 2040”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.