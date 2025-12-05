El presidente Petro empezó el día felicitando a un grupo empresarial del que antes ha hablado mal

Como ha sido habitual que el presidente Gustavo Petro se refiera a los grupos empresariales como los ricos, neoliberales y otros calificativos, no pasa desapercibido que en este viernes 5 de diciembre el mandatario haya empezado el día enviando una felicitación al Grupo Sarmiento, fundado por Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Todo se debe a que una de las empresas de este conglomerado empresarial, Promigas, hizo un anuncio que se enlista en la filosofía del gobierno, de apostar a las energías limpias.

Se trata de la firma del acuerdo con Zelestra, con el cual adquieren su plataforma de activos de generación de energía renovable en Colombia, en Chile y en Perú.

De hecho, el mandatario colombiano, tras las congratulaciones al grupo empresarial, dijo que era un paso que se debió haber dado hace mucho tiempo.

En el mensaje enviado por Petro, a través de sus redes sociales, expresa que Promigas se le adelantó a Ecopetrol. “Quería que Ecopetrol fuera el primero en invertir en energías en Colombia y el mundo, pero lo hizo Sarmiento”, dijo, y manifestó que eso estaba bien.

Con la adquisición que anunció Promigas, para adquirir el 100 % de las acciones de Zelestra, se contempla un portafolio que incluye “proyectos de generación y almacenamiento de energía solar que suman una capacidad contratada de 1,4 GW, y proyectos en desarrollo con diferentes grados de madurez por más de 2,1 GW. Esto significa que los activos abarcan tanto plantas que producen electricidad a partir del sol como sistemas que permiten almacenar esa energía para utilizarla cuando se necesite”, anunció la empresa que es parte del conglomerado Sarmiento.