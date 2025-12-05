Confidenciales
El presidente Petro empezó el día felicitando a un grupo empresarial del que antes ha hablado mal
El mensaje fue enviado al Grupo Sarmiento, fundado por Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Como ha sido habitual que el presidente Gustavo Petro se refiera a los grupos empresariales como los ricos, neoliberales y otros calificativos, no pasa desapercibido que en este viernes 5 de diciembre el mandatario haya empezado el día enviando una felicitación al Grupo Sarmiento, fundado por Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Todo se debe a que una de las empresas de este conglomerado empresarial, Promigas, hizo un anuncio que se enlista en la filosofía del gobierno, de apostar a las energías limpias.
Se trata de la firma del acuerdo con Zelestra, con el cual adquieren su plataforma de activos de generación de energía renovable en Colombia, en Chile y en Perú.
De hecho, el mandatario colombiano, tras las congratulaciones al grupo empresarial, dijo que era un paso que se debió haber dado hace mucho tiempo.
En el mensaje enviado por Petro, a través de sus redes sociales, expresa que Promigas se le adelantó a Ecopetrol. “Quería que Ecopetrol fuera el primero en invertir en energías en Colombia y el mundo, pero lo hizo Sarmiento”, dijo, y manifestó que eso estaba bien.
Con la adquisición que anunció Promigas, para adquirir el 100 % de las acciones de Zelestra, se contempla un portafolio que incluye “proyectos de generación y almacenamiento de energía solar que suman una capacidad contratada de 1,4 GW, y proyectos en desarrollo con diferentes grados de madurez por más de 2,1 GW. Esto significa que los activos abarcan tanto plantas que producen electricidad a partir del sol como sistemas que permiten almacenar esa energía para utilizarla cuando se necesite”, anunció la empresa que es parte del conglomerado Sarmiento.
