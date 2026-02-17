Política

Exministro de Hacienda criticó “gasto insostenible del Gobierno” y Gustavo Petro le contestó: “Este análisis está mal hecho”

El intercambio de mensajes se dio en las redes sociales por la reciente cifra del Dane sobre crecimiento económico.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 10:58 a. m.
El exministro Juan Carlos Echeverry y el presidente Gustavo Petro se enfrascaron en un choque en las redes sociales.
El exministro Juan Carlos Echeverry y el presidente Gustavo Petro se enfrascaron en un choque en las redes sociales. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Getty Images

El más reciente dato que reveló el Dane sobre el crecimiento de la economía en el país, la cual se ubicó en un 2,6 %, generó varias reacciones. Fue el caso del exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry.

Gustavo Petro denunció en pleno consejo de ministros que “algunos” quieren meterlo preso en un calabozo

El exfuncionario lanzó una crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que se está presentando un “gasto insostenible” por parte de esa administración.

“Colombia crece 2.6 % por:

1) Un gasto insostenible del Gobierno.

Política

“No sé qué pasa”: Gustavo Petro volvió a cuestionar a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo; este fue el momento

Política

Catherine Juvinao denuncia a asesor de campaña de Carolina Corcho que habría pedido donaciones por Nequi a través de empresa “fantasma”

Política

El ‘Cantante del Gol’ lanza dura advertencia: “Colombia está en riesgo de perder medallas por los problemas presupuestales”

Política

Candidatos presidenciales señalan al Gobierno por la muerte de Kevin Arley Acosta: “Miserable”

Política

DNI sale en defensa del presidente Gustavo Petro y asegura que puede llamar a calificar servicios, por caso del general Edwin Urrego

Política

Gustavo Petro les metió presión a los empresarios en la discusión del salario mínimo: reveló cuadro con una llamativa cifra

Política

Gustavo Petro denunció en pleno consejo de ministros que “algunos” quieren meterlo preso en un calabozo

El Debate

Así reaccionó Daniel Quintero a la polémica con Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo por muerte del niño Kevin

El Debate

Daniel Quintero se sinceró en vivo sobre los errores de Petro: “Yo le digo las cosas de frente”

Ciclismo

El ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

2) Unas familias que están financieramente sanas.

3) NO CRECE MÁS RÁPIDO por un sector privado que no quiere invertir, dada la incertidumbre económica sobre el futuro (ver en la gráfica la formación bruta de capital y de capital fijo, FBK, FBKF).

Colombiano. ¡PIENSA BIEN TU VOTO! ¿Quieres vivir del gobierno? O quieres vivir de ti mismo, tu ingenio y tu esfuerzo. Ese es el dilema”, expresó el exministro de Hacienda en su cuenta personal de X.

Ese análisis de Echeverry llamó la atención del presidente Petro, quien decidió responder por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, al indicar que tiene “dos grandes fallas”.

“Este análisis de Juan Carlos Echeverry está mal hecho, en mi opinión, tiene dos grandes fallas: 1. Confunde formación bruta de capital fijo con inversión. Las únicas partidas de la formación bruta de capital fijo que se deben tomar como inversión son la compra de maquinaria y equipo, mientras que partidas, la más grande, la construcción de vivienda, es producción de bienes de consumo y no inversión”, dijo el mandatario colombiano.

Y avanzó en el mensaje: “El concepto FBKF deja por fuera partidas que sí son inversión, como la compra de fuerza de trabajo y la compra de insumos para la producción. El dato de compra de maquinaria y equipo es muy positivo; crece en el 2025: 9 %. 2. Lo que registra Juan Carlos como incertidumbre empresarial en caída es, en realidad, una certeza. Lo que cae es la compra de vivienda y, por tanto, su construcción; esta no es una partida de inversión, sino de consumo. La caída se debe al incremento de la tasa de interés real que ha hecho la junta directiva del Banco de la República”.

“La culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren”: les reclaman a Petro y Jaramillo por caso de Kevin Arley Acosta

“Esta subida de la tasa de interés tiene un efecto en la inversión, desplaza la inversión de la construcción de vivienda hacia bienes que no se compran a crédito: alimentos, bienes perecederos de origen manufacturero, que son perecederos, y turismo. 3. La inversión, por tanto, está impulsando la economía, pero hacia las ramas no determinadas directamente por la tasa de interés. 4. El país lograría mejores niveles de incremento de la producción y la riqueza si se baja la tasa real de interés, cosa que la oposición no ha permitido”, concluyó el jefe de Estado.

Más de Política

Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo

“No sé qué pasa”: Gustavo Petro volvió a cuestionar a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo; este fue el momento

Catherine Juvinao y Carolina Corcho

Catherine Juvinao denuncia a asesor de campaña de Carolina Corcho que habría pedido donaciones por Nequi a través de empresa “fantasma”

Javier Fernández, conocido como el "cantante del gol".

El ‘Cantante del Gol’ lanza dura advertencia: “Colombia está en riesgo de perder medallas por los problemas presupuestales”

Los candidatos a la Presidencia señalaron al Gobierno de Gustavo Petro como responsable de la muerte del niño Kevin Arley.

Candidatos presidenciales señalan al Gobierno por la muerte de Kevin Arley Acosta: “Miserable”

René Guarín, Edwin Urrego y Gustavo Petro.

DNI sale en defensa del presidente Gustavo Petro y asegura que puede llamar a calificar servicios, por caso del general Edwin Urrego

El presidente Gustavo Petro sigue lanzando mensajes luego de que se suspendió el decreto del salario mínimo.

Gustavo Petro les metió presión a los empresarios en la discusión del salario mínimo: reveló cuadro con una llamativa cifra

El presidente Gustavo Petro lanzó una denuncia en la más reciente sesión del consejo de ministros.

Gustavo Petro denunció en pleno consejo de ministros que “algunos” quieren meterlo preso en un calabozo

Todos los procesos previos a las elecciones de 2026 están avanzando según los tiempos establecidos.

Casi 6.000 testigos electorales han sido registrados para el 2026; estos son los partidos con más inscritos

.

“Cínico y desvergonzado”: Alejandro Gaviria arremete contra Gustavo Petro por culpar a la mamá de Kevin Arley por su muerte

Noticias Destacadas