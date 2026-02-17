Exministro de Hacienda criticó “gasto insostenible del Gobierno” y Gustavo Petro le contestó: “Este análisis está mal hecho”

El más reciente dato que reveló el Dane sobre el crecimiento de la economía en el país, la cual se ubicó en un 2,6 %, generó varias reacciones. Fue el caso del exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry.

El exfuncionario lanzó una crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que se está presentando un “gasto insostenible” por parte de esa administración.

“Colombia crece 2.6 % por:

1) Un gasto insostenible del Gobierno.

2) Unas familias que están financieramente sanas.

3) NO CRECE MÁS RÁPIDO por un sector privado que no quiere invertir, dada la incertidumbre económica sobre el futuro (ver en la gráfica la formación bruta de capital y de capital fijo, FBK, FBKF).

Colombiano. ¡PIENSA BIEN TU VOTO! ¿Quieres vivir del gobierno? O quieres vivir de ti mismo, tu ingenio y tu esfuerzo. Ese es el dilema”, expresó el exministro de Hacienda en su cuenta personal de X.

Ese análisis de Echeverry llamó la atención del presidente Petro, quien decidió responder por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, al indicar que tiene “dos grandes fallas”.

“Este análisis de Juan Carlos Echeverry está mal hecho, en mi opinión, tiene dos grandes fallas: 1. Confunde formación bruta de capital fijo con inversión. Las únicas partidas de la formación bruta de capital fijo que se deben tomar como inversión son la compra de maquinaria y equipo, mientras que partidas, la más grande, la construcción de vivienda, es producción de bienes de consumo y no inversión”, dijo el mandatario colombiano.

Y avanzó en el mensaje: “El concepto FBKF deja por fuera partidas que sí son inversión, como la compra de fuerza de trabajo y la compra de insumos para la producción. El dato de compra de maquinaria y equipo es muy positivo; crece en el 2025: 9 %. 2. Lo que registra Juan Carlos como incertidumbre empresarial en caída es, en realidad, una certeza. Lo que cae es la compra de vivienda y, por tanto, su construcción; esta no es una partida de inversión, sino de consumo. La caída se debe al incremento de la tasa de interés real que ha hecho la junta directiva del Banco de la República”.

“Esta subida de la tasa de interés tiene un efecto en la inversión, desplaza la inversión de la construcción de vivienda hacia bienes que no se compran a crédito: alimentos, bienes perecederos de origen manufacturero, que son perecederos, y turismo. 3. La inversión, por tanto, está impulsando la economía, pero hacia las ramas no determinadas directamente por la tasa de interés. 4. El país lograría mejores niveles de incremento de la producción y la riqueza si se baja la tasa real de interés, cosa que la oposición no ha permitido”, concluyó el jefe de Estado.