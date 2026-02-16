Así creció la economía colombiana en 2025. Esta fue la cifra que estuvo por debajo de la expectativa de analistas del Banco de la República

El Producto Interno Bruto-PIB en Colombia, durante 2025, fue de 2,6 %, según el Dane.

En el cuarto trimestre, la cifra oficial reportada fue de 2,3 %, de acuerdo con los datos entregados por Piedad Urdinola. El ISE-Índice de Seguimiento a la economía, de diciembre, solo se impulsó en 1,7 %

El consenso de los analistas, en particular entre los que consulta el Banco de la República, que, en promedio, estimaban un resultado de 2,8 %, es decir, la cifra oficializada por el Dane estuvo por debajo.

Se evidencia que el PIB del cuarto trimestre frenó en comparación con lo sucedido en el tercero, cuando la economía creció a un ritmo de 3,6 %.

Aunque el Ministerio de Hacienda destacó el dato positivo, no hay que desconocer que se trata de un crecimiento frágil en comparación con lo que requiere Colombia para promover el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos.

La demanda interna, tanto del sector público como del privado, fue la que puso parte del dinamismo que tuvo la economía. En el caso del gasto privado, lo jalona el hecho de que el mercado laboral (más gente con empleo) esté moviéndose con la generación de puestos de trabajo; pero también ayuda la circunstancia generado por el aumento de ingresos entre las personas que reciben remesas (lo que envían los colombianos a sus familiares desde el exterior).

Crecimiento de la economía en 2025, según informe del Dane Foto: Dane / Youtube

¿Qué impulsó el resultado?

Como era de esperarse, teniendo en cuenta que la mejor temporada del comercio es el final del año, ese sector de la economía fue uno de los impulsores. En el cuarto trimestre de 2025 este sector creció en 3,4 %, pero eso sí, en igual momento de 2024 se expandía en 4,5 %.

En el total de las ramas de la economía que mide el Dane para calcular el PIB, se destacan las actividades artísticas, que crecieron de manera vertiginosa, en 11,5 %. La industria manufacturera, por su parte, apenas si se impulsó, al mostrar un crecimiento de solo 1 %.

En el terreno negativo se ubicaron actividades supremamente importantes, si lo que se busca es mover la aguja a lo que es productivo. Agricultura cayó en -0,4 % en el último trimestre del año pasado; al igual que construcción: -2,6 %, y explotación de minas, con -2,9 %.

En el año total

Al revisar la foto del año total la tendencia podría ser muy similar a la de todo 2025, de no ser por algunas circunstancias que marcan la diferencia.

La venta de mercancías al por menor y al por mayor subió en 4,6 % y la Administración pública y defensa también tuvo que ver en la cifra total: creció en 4,5%, contribuyendo así en 0,8 puntos porcentuales a la variación anual.

Urdinola manifestó que allí se refleja, además de la temporada de fin de año para el comercio, el aporte que está poniendo el proceso electoral, con contratación de personal para la realización de esta actividad, en marzo.

Un gran peso en el PIB lo pusieron las actividades artísticas y entretenimiento y recreación. Crecieron de manera visible en el año, en 9,9 %, pero a diferencia de lo que pasó en otros trimestres, en el último del año lo que más impulsó no fue la compra de juegos de suerte y azar, sino los conciertos.

Los conciertos tuvieron lleno total en el último trimestre de 2025 Foto: TaquillaLive

Agro, caído en el IV trimestre por el café

No deja de ser preocupante que en el último trimestre del año pasado, el sector agro haya sido uno de los que aportó negativamente, para que el resultado del PIB no fuera mayor.

La actividad de los agricultores y ganaderos se ubicó fue empujado a la baja por una fuerte caída en la producción de café (de octubre a diciembre de 2025, en comparación con igual trimestre de 2024). No obstante, en el acumulado de los 12 meses, si se compara con el año anterior, la Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura crecieron en positivo, inclusive, más que el PIB total: 3,1 %.

Construcción, en negativo

El 2025 no pintó bien para la construcción. En el cuarto trimestre del año pasado tuvo una contracción de -2,6 % en relación con igual trimestre del año anterior.

En el total del año el resultado de la rama que genera alto empleo fue negativo, de -2,8 %.

¿Qué pasó con la industria?

La industria desaceleró en el cuarto trimestre, en comparación con el tercero, en -1,6 %. Entre tanto, en el año total esta actividad que también es clave y sirve como un termómetro para toda la economía, pues evidencia la confianza inversionista, el sector casi se acerca al 2 % (1,9 %) frente a 2024.