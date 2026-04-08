Rappi se pronuncia tras multa de más de $4.000 millones que le impuso la SIC

En la mañana de este miércoles, 8 de marzo, la plataforma de envíos y delivery, Rappi, fue notificada sobre una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, tras detectar varias anomalías que afectaron los derechos de los consumidores que utilizan el aplicativo para adquirir productos y servicios.

La sanción correspondió a un valor exacto de $ 4.003.566.000 y entre los aspectos que detectaron se encuentran problemas con entrega de productos en mal estado, incompletos o fuera del tiempo, cobros no autorizados, poca información sobre membresías y falta de información de precios, además de publicidad engañosa con el servicio RappiTurbo, cláusulas abusivas que limitaban el derecho de consumidores, falta de mecanismos para hacer peticiones, quejas y reclamos, entre otros.

Rappi se pronunció. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Tras la decisión, la empresa se pronunció sobre lo sucedido, asegurando que recibieron la decisión con respeto y reiteraron la disposición de seguir trabajando conjuntamente con las autoridades

“Operamos millones de órdenes al día en el país, que en su gran mayoría se completan de forma satisfactoria. Aun así, sabemos que cada caso cuenta y que debemos mejorar continuamente la experiencia de nuestros usuarios”, indicaron.

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Además, aseguraron que, más allá del proceso en curso, siguen haciendo inversiones cuantiosas en tecnología, fortaleciendo sus canales de atención para reducir tiempos de respuesta y resolver mejor cada solicitud.

La multa asciende a más de 4.000 millones de pesos. Foto: Rappi

“Como parte del proceso legal, ejerceremos nuestro derecho a interponer los recursos que proceden sobre la decisión, presentando información adicional sobre las acciones y mejoras implementadas”, detalló Rappi en su comunicado.

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Además de ello, concluyeron la misiva asegurando que la empresa tiene un objetivo claro con sus servicios y sus clientes. Es el de “elevar el estándar de servicio y responder a la confianza de quienes usan Rappi todos los días”.

Tras la decisión de Rappi de interponer recursos sobre la decisión, se está a la espera de la respuesta sobre la ratificación de la multa.

Esta fue la respuesta de la empresa tras la sanción. Foto: KAREN SALAMANCA SÁNCHEZ