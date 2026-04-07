Reconocida empresa de papas anunció que retira en Estados Unidos uno de sus productos por posible riesgo a la salud

En las últimas semanas, Frito-Lay anunció el retiro del mercado de ciertas bolsas de 8 onzas de papas fritas Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle debido a un posible riesgo para la salud relacionado con alérgenos no declarados.

Según el comunicado, algunos de estos productos podrían contener papas fritas con sabor a jalapeño, lo que implica la presencia de leche no indicada en el etiquetado.

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“Los productos afectados por esta retirada del mercado podrían haber sido distribuidos desde el 15 de enero de 2026 a una variedad de minoristas, incluyendo supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias, así como minoristas digitales locales en los siguientes seis estados: Arkansas, Luisiana, Misisipi, Nuevo México, Oklahoma y Texas”, señala Frito-Lay.

Papas fritas Foto: Getty Images

La empresa advirtió que este error representa un peligro significativo para las personas que padecen alergia a los lácteos o sensibilidad severa a la leche.

En estos casos, el consumo del producto podría desencadenar reacciones alérgicas graves e incluso potencialmente mortales.

No obstante, Frito-Lay aclaró que las papas fritas son seguras para aquellas personas que no presentan este tipo de alergias o intolerancias.

La compañía enfatizó que el retiro del mercado se limita exclusivamente a este producto específico, en su presentación de 8 onzas y sabor Spicy Dill Pickle.

Otros productos de la marca Miss Vickie’s, incluyendo diferentes sabores, tamaños y las presentaciones en paquetes surtidos, no están involucrados en esta medida y continúan siendo seguros para el consumo.

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“Este tipo de retiros preventivos forma parte de los protocolos de seguridad alimentaria destinados a proteger la salud de los consumidores, especialmente de aquellos con condiciones médicas que los hacen más vulnerables. Frito-Lay no informó en el comunicado si se han reportado casos de reacciones adversas hasta el momento, pero instó a los consumidores que hayan adquirido el producto a evitar su consumo si tienen alergia a la leche”, complementó la empresa.

Papas fritas Foto: Getty Images

Por último, Frito-Lay señaló en su comunicado que recomienda a los clientes revisar cuidadosamente los productos que tengan en su poder y, en caso de coincidir con los lotes afectados, proceder a desecharlos o devolverlos al lugar de compra.

“Con esta acción, Frito-Lay busca prevenir posibles incidentes y reforzar su compromiso con la seguridad y la transparencia hacia los consumidores”, puntualiza la marca.