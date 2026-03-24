Transporte

Cierre de 4 megavías pone en jaque al transporte de carga y el abastecimiento de alimentos

Gremio Colfecar denuncia colapso vial en la jornada de este martes 24 de marzo. Está prácticamente incomunicado el centro del país con el norte y el Sur.

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Redacción Economía
24 de marzo de 2026, 2:51 p. m.
Este es el monumental trancón en la Ruta del Sol. Conductores en la vía La Lizama advierten que llevan más de cinco horas detenidos por un bloqueo.
Este es el monumental trancón en la Ruta del Sol. Conductores en la vía La Lizama advierten que llevan más de cinco horas detenidos por un bloqueo. Foto: Autor Anónimo

Un llamado urgente a restablecer el orden y la movilidad hizo Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, gremio de empresas de transporte de carga, ante el colapso que se ha presentado en la jornada de este martes 24 de marzo, con el consiguiente sobrecosto para el sector que abastece la mayor parte de las mercancías en el país.

“El transporte de carga amanece en jaque”, dijo Hernández, al señalar que la vía Panamericana está cerrada por terrorismo; la Troncal de Occidente completa 9 días bloqueada por el Paro Minero, y la Ruta del Sol y Agua Dulce en Buenaventura se mantienen bloqueadas por comunidades. “Lo que está en riesgo es el abastecimiento del país”, advirtió.

¿Qué pasa en cada vía?

El caos ronda en Colombia previo a las elecciones presidenciales que se realizarán en mayo. Colfecar denuncia que en la vía Panamericana el paso de los camiones con los productos que se llevan a través del sistema vial del país es dificultoso debido a un atentado terrorista, “al parecer por parte de un grupo armado organizado en Timbío-Cauca. La malla vial está seriamente afectada; solo se permite el paso de vehículos particulares y motos”, dijo la directiva gremial.

Nidia Hernández Presidenta de Colfecar
Nidia Hernández Presidenta de Colfecar Foto: colfecar

Según los cálculos de Colfecar, el cierre de este importante corredor puede disminuir la disponibilidad de un abastecimiento de alimentos en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo.

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Un paro minero con hechos violentos

Y, si por un lado llueve, por el otro no escampa, como dice el adagio popular. Hacia la región antioqueña también hay tropiezos para el transporte de carga. Las vías que conectan a Medellín con la Costa Atlántica, están impactadas por un nuevo paro minero que, al decir de la presidenta de Colfecar, ya completa 9 días y ha causado freno en la movilidad por esa zona.

“Las pérdidas económicas ya son superiores a los $62.000 millones para nuestro sector”, dijo Hernández, quien, además, agregó que no se puede perder de vista que, desde 2022, se vienen registrando situaciones reiteradas por parte de las protestas mineras, que han hecho mella en el transporte de carga. “Cada año se repite el paro, por lo tanto está sobre diagnosticado y lo más preocupante, siempre se presentan hechos violentos en contra de los vehículos de carga, sin que se llegue a unas soluciones estructurales”, argumentó.

Muestra de que sus sustentaciones son reales, Hernández dijo que “en este año ya se registran dos vehículos de carga incinerados, vandalización de varios vehículos en un parqueadero y el hostigamiento a una ambulancia que transportaba a un menor de edad".

El paro minero completa cuatro días, dejando grandes pérdidas en los sectores económicos de Cundinamarca y Boyacá.
Foto ilustrativa, de archivo. El paro minero de 2025 afectó a Cundinamarca y Boyacá. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP

Sin sol y sin ruta

El invierno, los precios del combustible, todos esos elementos se van sumando a los coletazos que enfrenta los transportadores de carga. Pero con la movilidad ya no dan más pues, la tercera vía que se suma al paquete de cierres, por distintos motivos, es la Ruta del Sol, que, si bien ahora podría ser una alternativa para conectar el centro del país con la Costa Atlántica, “amaneció con interrupciones entre los municipios de Plato y El Difícil, derivadas de bloqueos por parte de comunidades”, dijo Nidia Hernández.

Y el puerto no escapa

Otro punto neurálgico que afecta grandemente la movilidad de mercancías, es la vía que va al puerto de Buenaventura. Colfecar denuncia que los transportadores también están siendo afectaos por el cierre total en la vía que permite el acceso al puerto de Aguadulce en Buenaventura. Tembién en este caso se trata de bloqueos por parte de comunidades.

Con todo ese paquete de vías sin la movilidad suficiente, el gremio que dirige Nidia Hernández manifiesta que “se configura una situación sin precedentes recientes, en la que múltiples corredores estratégicos del país se encuentran simultáneamente fuera de operación, comprometiendo el abastecimiento de alimentos".