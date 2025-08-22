El sencillo método para preparar papas fritas: quedan crujientes y doradas

Las papas fritas son uno de los alimentos con gran consumo en el mundo. Se caracterizan por su sabor crujiente, su textura dorada y su capacidad de complementar diferentes preparaciones gastronómicas.

Este producto se ha convertido en un alimento icónico gracias a su constante presencia en la comida rápida y su asociación con experiencias placenteras, como salidas con amigos o celebraciones.

A esto se suma que son muy versátiles, pues pueden servirse solas, con salsas, como acompañamiento o como base para platos más elaborados. Son ideales para acompañar carnes, pollos, pescados y otras delicias culinarias.

Sin embargo, y aunque parece sencilla, su cocción no siempre es fácil y es probable que en algunas ocasiones no queden crujientes y doradas como les gustan a las personas.

El vinagre ayuda a obtener una mejor textura en las papas fritas. | Foto: Getty Images

El portal Directo al Paladar indica que el principal desafío al freír este alimento radica en controlar el almidón que contiene y por ello lograr el equilibrio perfecto entre un exterior crujiente y un interior tierno, en ocasiones no resulta tan fácil.

Este compuesto, aunque natural y propio del tubérculo, puede ser el responsable de que las papas queden demasiado grasientas y poco crujientes.

La mencionada fuente explica que cuando no se maneja adecuadamente, puede formar una capa que impide que el aceite penetre correctamente durante la fritura. Esto da como resultado patatas fritas que absorben más aceite del necesario, haciendo que se sientan más pesadas y menos crujientes al paladar.

Hay trucos para que las papas a la francesa queden ricas y crujientes. | Foto: Getty Images

Para encontrarle solución a este inconveniente, uno de los trucos es usar vinagre. Para ellos se sumergen las papas antes de freírlas en una mezcla de agua y vinagre. Este ingrediente, que las personas suelen usar más con ensaladas o aliños, puede ser el gran aliado para obtener las papas fritas perfectas.

El proceso es sencillo y no requiere mucho tiempo. Después de cortar las papas en forma de bastones, se ponen en un recipiente con agua fría y luego se añade un buen chorro de vinagre. Se deja que reposen durante unos 30 minutos antes de escurrirlas y secarlas bien con papel de cocina.

Poniendo en práctica esta sencilla estrategia, las papas fritas resultantes absorberán menos aceite durante la fritura, lo que se traducirá en una textura más crujiente y un sabor menos graso.

Esto se debe a que el vinagre actúa sobre el almidón, ayudando a eliminar el exceso y permitiendo que el producto se fría de manera más uniforme. Como si fuera poco, meter las papas en agua fría reduce más la cantidad de almidón presente en la superficie, lo que ayuda a evitar que se peguen entre sí durante la fritura.