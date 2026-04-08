Reconocido gimnasio deberá pagar millonaria multa tras cláusulas “abusivas” para usuarios: SIC se pronunció

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció, a través de un comunicado, la sanción a un gimnasio que opera en Bogotá tras detectar múltiples vulneraciones de los derechos de los consumidores. Se trata de Stark Gym S.A.S. (Stark Smart Gym), que fue sancionado con una multa de $ 285.166.280.

El organismo adelantó una investigación administrativa originada en una visita de inspección realizada en noviembre de 2023 en una de las sedes de la investigada, en la que la autoridad de protección al consumidor identificó irregularidades tanto en la publicidad de sus planes como en las condiciones contractuales ofrecidas a los consumidores.

Esto es lo que dijo la SIC sobre el reconocido gimnasio. Foto: Getty Images

Fueron varias las anomalías que describió la SIC y que, según el organismo, atentaron contra los derechos de los consumidores.

Por un lado, se detectó información incompleta en promociones y ofertas, pues durante la investigación el organismo identificó que la promoción “Plan semestre $ 499.000” omitía información esencial para la toma de decisiones de los consumidores, como la fecha de inicio de la promoción y el número de unidades disponibles, pese a indicar que la oferta estaría vigente “hasta agotar existencias”.

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Aseguran que Stark argumentó que la información era suministrada a través de otros canales, como llamadas telefónicas o enlaces de compra; la autoridad reiteró que cada pieza publicitaria debe ser suficiente y contener todas las condiciones relevantes de la oferta.

De otro lado, detallaron algunas cláusulas que no eran claras. Evidenciaron que los contratos de adhesión utilizados por la empresa no cumplían con los estándares de claridad y suficiencia exigidos por la ley, al incluir disposiciones ambiguas o incompletas, tales como la falta de claridad sobre la procedencia de devoluciones y las consecuencias de la terminación del contrato, así como la ambigüedad en las condiciones de suspensión o congelación de los planes.

Tenga en cuenta lo que indicaron frente a las anomalías encontradas. Foto: Getty Images

Respecto a las cláusulas, también aseguraron que se encontraron algunas abusivas. Algunas, argumentan, generaban un desequilibrio injustificado en perjuicio de los usuarios al imponer condiciones que limitaban sus derechos o trasladaban cargas desproporcionadas.

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Finalmente, la entidad recordó que la decisión contra Stark se suma a otras sanciones impuestas de manera reciente a distintos gimnasios, como lo son Bodytech S.A. (Bodytech), Sporty City S.A.S. (Smart Fit Colombia), Health and Life Mechanic S.A.S. (Health & Life Gym) y The Club TM S.A.S. (PowerClub).

En total, dichas sanciones ascienden a $ 915.241.856, las cuales se encuentran en estudio en el marco de los recursos presentados por las investigadas.