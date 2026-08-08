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Así fue la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño: solo lo acompañaron dos de sus hijos

Petro abandonó la Presidencia en medio de un panorama familiar muy distinto al que exhibió al comienzo de su gobierno.

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Redacción Confidenciales
8 de agosto de 2026 a las 1:51 a. m.
Salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño.
Salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño. Foto: AFP

El saliente presidente Gustavo Petro terminó solo en la recta final de su mandato. Este 7 de agosto, cuando dejó la Casa de Nariño, solo estuvo acompañado por Antonella, su hija menor, y Nicolás Alcocer Petro, su hijo adoptivo. No estuvieron Verónica Alcocer, con quien se está separando y está de viaje en Suecia; tampoco Andrea, Sofía y Nicolás, sus otros hijos.

Gustavo Petro saliendo de la Casa de Nariño, en Bogotá, el 7 de agosto de 2026, en su último día como presidente de Colombia. Lo acompañaron sus hijos Antonella Petro Alcocer y Nicolás Alcocer Petro, así como parte de su saliente gabinete
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Petro vivirá, al menos en los próximos días, en su casa en Chía, que no ha podido vender desde hace diez años y que entró al proceso de separación que adelanta la notaria Adriana Mejía, abogada de la familia. Andrea Petro le reconoció a SEMANA que la presidencia de su padre dejó fracturada a su familia.