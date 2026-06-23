¿Qué significa que José Manuel Restrepo sea el “Marco Rubio” de Abelardo de la Espriella?

SEMANA: Usted ha sido una de las personas más cercanas en la vida profesional de José Manuel Restrepo. Trabajó con él en el Rosario, luego fue su viceministro en el gobierno y hasta hace muy poco estuvo con él en la Universidad EIA. ¿Cómo lo describe?

Saúl Pineda (S. P.): Creo que la vida profesional de José Manuel Restrepo está atravesada por su compromiso de muchos años con la construcción de instituciones sólidas, con políticas públicas basadas en la evidencia y un liderazgo inspirador, orientado por una gran capacidad de ejecución, que ejerce con serenidad, rigor intelectual y sentido ético. Todo lo anterior unido a una condición humana excepcional basada en las corrientes humanistas, en especial de aquellas que se nutren del institucionalismo moderno y de la doctrina social de la Iglesia católica.

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SEMANA: Su llegada a la vicepresidencia genera gran ilusión, teniendo en cuenta que el país vive unas crisis muy grandes en varios sectores. ¿Cómo cree que será el trabajo que viene?

S. P.: José Manuel Restrepo es un trabajador incansable enfocado siempre en tener resultados. Tiene una visión estratégica, de conjunto sobre los temas o las responsabilidades que le son encargadas. Y creo que, gracias a eso, siempre tiene muy claras las prioridades con las que él direcciona un equipo y que son la base fundamental, primero, para la medición de impacto, y segundo, para la transformación inspiradora que genera y logra en las instituciones. A su vez, tiene la habilidad de liderar equipos sobre la base de una gran exigencia y una gran empatía que hace que, al final, los resultados se logren.

“Pensaba que no me ponía votos, pero es un tipo berraco. Ahora resulta que pone un montón de votos”, dice Abelardo De la Espriella. Foto: AFP

SEMANA: ¿Usted cree que José Manuel Restrepo fue determinante para el éxito de Abelardo de la Espriella este domingo?

S. P.: Yo creo que sería excesivo afirmar que una elección presidencial depende de una sola persona. De hecho, tengo la convicción de que el mismo José Manuel siempre evita las aproximaciones personalistas cuando se trata de asumir posiciones en la arena pública. Sin embargo, sí considero que la presencia de José Manuel Restrepo fortaleció significativamente la credibilidad técnica e institucional de la candidatura. También le aportó un tono creíble de moderación que será decisivo en la construcción de consensos y acuerdos alrededor de las reformas que deberán ponerse en marcha para reconducir el país.

Saúl Pineda ha trabajado con José Manuel Restrepo en la Universidad del Rosario, el ministerio de Comercio y la Universidad EIA. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿En qué sentido hizo esos aportes?

S. P.: Su trayectoria académica, su experiencia ejecutiva y su reconocimiento como servidor público aportan a la capacidad de la campaña para dialogar con empresarios, universidades, sectores productivos, trabajadores, organismos internacionales, al igual que votantes del centro y de la centro-derecha que valoran sus aportes visibles al rigor en la gestión pública.

SEMANA: ¿Le sorprendió ese entusiasmo que terminó desatando Restrepo en la recta final de la campaña?

S. P.: No. Creo que parte importante del fervor que ha producido la fórmula presidencial está asociada, en gran medida, con la capacidad que ha tenido José Manuel para conectar con la gente —especialmente con los más vulnerables, los adultos mayores, los jóvenes y los niños— desde su gran condición de ser humano y de su asertividad en la forma como aborda con soluciones concretas las preocupaciones y los “dolores” de las personas en distintas regiones del país. A todo lo anterior hay que agregar la forma ágil y autosuficiente con la que José Manuel maneja sus propias redes —él mismo dice que es su propio community manager— que, en una campaña atravesada por los medios digitales, lo han convertido en un auténtico “fenómeno de masas”, con una clara influencia en el acercamiento de muchos votantes.

Él no va a ser aquí una llanta de repuesto… Va a tener más puestos que una buseta”, aseguró De la Espriella sobre el rol de José Manuel Restrepo. Foto: AP

SEMANA: Abelardo De La Espriella ha dicho que José Manuel Restrepo será el Marco Rubio de su gobierno. ¿Eso qué podría significar?

S. P.: A mí me parece que la comparación con Marco Rubio responde más a una metáfora comunicacional de Abelardo De La Espriella que a una etiqueta personalizada del rol que cumplirá la fórmula vicepresidencial en el próximo gobierno. En el sistema colombiano, las funciones del vicepresidente dependen de las responsabilidades que le delegue el presidente. Si el gobierno de Abelardo de la Espriella, como se anuncia, le asignará un papel estratégico en la conducción de la política internacional y la articulación de la agenda económica externa, creo que José Manuel Restrepo tendría las credenciales académicas, la experiencia institucional y la capacidad técnica para ejercer una interlocución de alto nivel.

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SEMANA: ¿Para hacer qué tipo de cosas?

S. P.: Lo veo como un gran articulador —con gran capacidad de seguimiento en la ejecución— entre la política económica, la gestión de sectores clave, la diplomacia, la atracción de inversión, la cooperación internacional y la inserción de Colombia en los grandes debates globales. No me queda ninguna duda de que pocas figuras públicas colombianas reúnen una combinación tan equilibrada de experiencia en investigación académica, administración universitaria, consejero de estrategias empresariales, formulador de políticas públicas, gestor en la hacienda pública y articulador con las instituciones multilaterales. Esa diversidad le permite comprender los problemas nacionales desde múltiples perspectivas y favorece una aproximación basada en diagnósticos técnicos, construcción de consensos y evaluación permanente de resultados. Además, creo que su formación académica y su experiencia ejecutiva le han permitido consolidar destrezas relevantes para enfrentar escenarios complejos con disposición de escucha, capacidad de discernimiento y visión de largo plazo.