El domingo pasado, cuando ya se sabía que la votación de Abelardo de la Espriella había roto la barrera de los 10 millones de votos y que la victoria en primera vuelta se imponía con contundencia, hubo un momento que resumió la euforia que sentía el Tigre. La escena quedó grabada en un video que se volvió viral y fue compartido por miles de colombianos.

En las imágenes se veía la llegada de José Manuel Restrepo a la casa del candidato en Barranquilla. De la Espriella lo esperaba con su camiseta de Colombia puesta con el número 10 y la palabra “Presidente” escrita en la espalda. Al lado estaban su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus hijos. Apenas se abrió la puerta, el Tigre salió corriendo con emoción hacia Restrepo. Era tanta la alegría que ambos se fundieron en un abrazo y el candidato lo alzó y le dio vueltas como si ambos hubieran ganado la Copa del Mundo.

Durante todo el día, Restrepo había desatado furor. El candidato llegó a su puesto de votación en la Universidad Ean, en el norte de Bogotá, con la camiseta de Colombia metida en el pantalón. La pinta, lejos de desatar burlas, provocó una ola de comentarios elogiosos al carácter de un hombre disciplinado y serio que podría recibir al lado del Tigre la crítica situación que deja el Gobierno Petro. Ese día, como es ya usual, cientos de personas se lanzaron a abrazarlo y a tomarse fotos con él.

El mismo Abelardo de la Espriella narró esa fascinación que su vice produce en las calles en una entrevista con SEMANA: “José Manuel es como el estudioso del salón, como el cerebrito. Pero resultó que tiene un don de gentes espectacular. Es afable, divertido, pero, además, es un genio, experto en economía, rector de cuatro universidades, es impresionante... Fue una iluminación divina. Pensaba que no me ponía votos, pero es un tipo berraco. Ahora resulta que pone un montón de votos. Tiene una fanaticada del carajo. Se volvió un rockstar”.

Él no va a ser aquí una llanta de repuesto… Va a tener más puestos que una buseta”, aseguró De la Espriella. Foto: AP

En manos de este “rockstar” puede estar el empuje definitivo para que el Tigre gane el 21 de junio. “Empezó el segundo tiempo y nos jugamos el todo por el todo”, dijo Restrepo esta semana. El número dos se perfila como el goleador de lo que viene. Lo que resta del partido promete ser de infarto. Y, aunque el Tigre comienza con una ventaja, conquistar más votantes es la clave.

En un país dividido que se define por dos extremos tan opuestos de ver el poder, es claro que la elección final la terminarán decantando quienes no son parte de ninguna orilla. Esa base comienza a contarse en los 2,8 millones de votantes que suman Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López. La candidata de la Gran Consulta por Colombia y el expresidente Álvaro Uribe ya le pusieron la raya al tigre, pero Juan Daniel Oviedo aseguró que aún no está dispuesto a definirse.

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Para quienes sienten que es demasiado votar por una derecha de mano dura, cada vez más en auge en el mundo, como la de Abelardo de la Espriella, la presencia de José Manuel Restrepo no es indiferente. Su intachable hoja de vida como exministro y exrector es una garantía. Y, en un país acostumbrado a ver a los vices pelear con sus jefes, la empatía que tiene el académico con el Tigre sorprende.

La cosa ha llegado a tal punto que muchos colombianos compartieron esta semana una imagen que decía: “Yo voto por José Manuel Restrepo y su fórmula presidencial”. Y esa salida, lejos de molestarle al Tigre, le fascina. Él mismo lo dijo en su entrevista con SEMANA: “Yo soy un tipo práctico; si no les gusto yo, voten por José Manuel”.

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, la fórmula de Abelardo De La Espriella Foto: Paula López

El candidato contó que ambos se habían conocido de manera formal la noche en que, durante una cena a la que asistieron cada uno con sus esposas, Restrepo no dudó un instante en aceptar su propuesta. Destacó también el papel que ha tenido su esposa, Tatiana Céspedes, quien ha sido un soporte fundamental para Ana Lucía.

De la Espriella no puede ser más elogioso con su compañero de tarjetón. “No éramos amigos. Nos hemos vuelto muy llaves. Y yo no dejo que pase nada sin que tenga el visto bueno de José Manuel. Él no va a ser aquí una llanta de repuesto. Va a ser el tipo que dirija las relaciones internacionales, pero también va a ser el líder en educación y en economía. Va a tener más puestos que una buseta”, explicó en una clara alusión a las diferencias que existieron entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. El candidato ha explicado que Restrepo ocupará un lugar preponderante en el Gobierno y será el “Marco Rubio del Tigre”.

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En una entrevista con SEMANA, Restrepo contó el alcance de lo que serán sus labores. “Necesitamos un presidente gobernando, no como ha hecho Petro. Él (el Tigre) sí va a gobernar”, aseguró. De la Espriella ha dicho que él no saldrá de Colombia y entonces la vicepresidencia será “esa voz cantante que tendrá Colombia en el exterior, en esos escenarios en donde antes iba el presidente”. También se encargará de conectar las carteras con el mundo: la de Hacienda, la de Energía, la de TIC y la de Defensa.

Restrepo sostiene que lo que demuestra su particular relación es una de las características de esta campaña: “Ninguno de los dos es un político tradicional, un político orgulloso, un político que no da espacio porque no quiere perder el reconocimiento, un político que no es generoso por naturaleza. Él es un empresario, yo soy un académico, y para mí esta es una demostración de la generosidad con la cual él ha abierto el espacio para que su vicepresidente tenga un papel, juegue un rol, no solamente dentro de la campaña, sino también dentro del Gobierno. Es una demostración de que él no vino solamente para ser elegido, sino para gobernar con los mejores”.

Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Foto: JORGE OROZCO-EL PAÍS

El vice afirma que el aprecio con el que lo reciben en las calles le sorprende gratamente. Cree que corresponde a que muchas personas están preocupadas por el futuro del país. Un ejemplo que muestra el entusiasmo que ha despertado sucedió este viernes en el Unicentro de la capital de la república. “Impresionante el fervor en Bogotá”, escribió en su cuenta de X y contó que no pudo pasar de la “mitad del primer piso”.

“Siento gratitud por la manera de verdad generosa con la cual me han recibido, a un hombre que no es político y que vino de la academia sin un voto”, ha dicho en distintos espacios.

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“Son personas diferentes, con trayectorias diferentes, en mi opinión complementarias. Si la gente quiere votar por José Manuel, maravilloso, pero yo los invito es a defender la democracia… Abelardo de la Espriella no es una persona extrema, tiene un discurso que refleja liderazgo”, le dijo Enrique Gómez a SEMANA, senador electo de Salvación Nacional.

“Eso no es un HT de José Manuel, es un reconocimiento a su vida, a su trayectoria, a lo que pueda hacer. Lo vemos como una victoria del proyecto. Nuestra campaña es de hermandad y de colaboración”, aseveró Carlos Alonso Lucio, director programático de la campaña.

José Manuel Restrepo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Esa fórmula representa una mezcla de liderazgo político con rigor técnico. Lo que representa José Manuel Restrepo es experiencia, conocimiento, tranquilidad. ¿Quién más podría dar este alivio en unos desafíos tan importantes como los que vamos a tener en materia económica y de deuda pública? Mis amigos hoy dicen: ‘Vamos a votar por José Manuel Restrepo’. Entonces, este es el acierto de Abelardo de la Espriella al escoger a su candidato a vicepresidente”, agregó Carolina Arbeláez, congresista de Cambio Radical.

En contraste con la actitud de la vice de Cepeda, la líder indígena Aida Quilcué, el vice de Abelardo ha respondido abiertamente a varias entrevistas en medios de comunicación y ha dicho que está dispuesto a medirse en un debate con ella.

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A finales del año pasado, Restrepo publicó un libro titulado Al borde de la esperanza. En él hace un diagnóstico profundo de la situación que vive el país y presenta sus propuestas. “Me niego a aceptar que no haya salida”, le dijo a SEMANA a propósito de este esfuerzo. “Uno muchas veces está al borde del abismo, pero este libro no pretende ser una hoja de ruta desde la lógica del vaso medio vacío, sino desde la lógica del vaso medio lleno. No desde la lógica del pesimismo, sino desde la lógica del optimismo… Yo creo que sí hay salida y por eso propongo una hoja de ruta”.

Si las urnas están de su lado, esa hoja de ruta comenzará el próximo 7 de agosto.