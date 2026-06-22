José Manuel Restrepo, el vicepresidente estrella que será el Marco Rubio del Tigre. Este será su papel

En la carrera definitiva por conquistar los votos de quienes no estuvieron con el Tigre en la primera vuelta hubo una estrella que se convirtió en una revelación: José Manuel Restrepo. Lo reconoció el mismo Abelardo De La Espriella en la última entrevista antes de la jornada electoral con Vicky Dávila, el sábado en la noche, cuando aseguró que lo había elegido como segundo a bordo por su carácter, experiencia y preparación intelectual, y que la sorpresa que recibió fue enorme: “Yo decía: el hombre no tiene votos, pero ha jalado un cojonal de votos”, aseguró el candidato.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Bogotá Junio 5 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: Juan Carlos Sierra

En la historia de las campañas presidenciales quizá no había existido una pareja más complementaria y con una empatía más genuina que la del abogado penalista y el exministro y exrector. Ambos, a su modo, lograron un hito electoral. Por un lado, el Tigre se convirtió en un fenómeno popular que inspiró y logró mover masas para finalmente derrotar al petrismo, que contaba con una narrativa de lucha de clases y la enorme chequera del Estado.

Pero Restrepo cautivó también a otro público, definitivo: miles de colombianos que no se sentían cómodos ubicándose en lo que consideraban un extremo de la política y que, en las últimas semanas, comenzaron a compartir una imagen que decía: “Yo voto por José Manuel Restrepo y su fórmula presidencial”. Al Tigre, lejos de molestarle, el eslogan le encantó. “Yo soy un tipo práctico; si no les gusto yo, voten por José Manuel”, dijo.

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La llegada de Restrepo a la campaña de Abelardo fue sorpresiva. Antes de que los votantes vieran el carisma del economista en tarima, lo que se conocía de su perfil eran sus múltiples pergaminos académicos y sus resultados tangibles en algunos de los potros más difíciles de montar en el Estado: el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio en plena pandemia.

El nuevo vicepresidente es uno de los pocos colombianos que combina esos dos mundos. En la academia fue rector de cuatro universidades: su querida alma mater, la Universidad del Rosario; el Cesa (Colegio de Estudios Superiores de Administración); la Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial), y la Universidad EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia).

Vicky Dávila habla con Abelardo De La Espriella A HORAS de la segunda vuelta Barranquilla 20 junio 2026 José Manuel Restrepo Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El entrañable exrector del Rosario, Hans-Peter Knudsen, quien también lo eligió como segundo a bordo para dirigir la universidad, explica que la mayor garantía que tiene Restrepo es “ser un maravilloso y excepcional ser humano. En mayúsculas y con todo lo que significa eso”.

Knudsen asegura que Restrepo es un trabajador incansable que siempre se ha preparado en exceso para los retos que asume. Por ejemplo, para ser rector, tras pasar por una maestría en la London School of Economics, hizo un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en el Reino Unido.

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Su esposa, Tatiana Céspedes, narra que la decisión de acompañar a Abelardo De La Espriella a construir lo que ellos denominan la patria milagro la pensaron en familia junto con sus hijos y la pusieron en “oración”. Por eso, cuando Abelardo De La Espriella los invitó a cenar en Barranquilla, pensando que esa propuesta era muy posible, fueron ya con el sí debajo del brazo.

“Acepté porque veía en riesgo la democracia de Colombia. La alternativa era la destrucción de las instituciones, de los pesos y contrapesos, del modelo económico y de las libertades, y no me sentía cómodo rechazando la posibilidad de contribuir a que Colombia no cayera en ese abismo”, le dijo Restrepo a la periodista Salud Hernández-Mora en una entrevista para El Mundo de España.

A partir de esa comida no ha parado un segundo. Céspedes cuenta que Restrepo anda desde entonces con una carpeta llena de hojas que, aclara, “solo entiende él”, en la que ha guardado cada propuesta e idea que ha recibido en sus giras. Además, de manera coincidente, Restrepo había escrito el libro Al borde de la esperanza, que presentó a finales de 2025, y que contiene una hoja de ruta para que el país pueda salir de las múltiples crisis que deja el Gobierno Petro: la salud, la economía, la educación y la política energética, entre otras.

José Manuel Restrepo fue una de las claves del éxito del fenómeno del Tigre. (Photo by: Sebastian Marmolejo/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) Foto: Long Visual Press/Universal Imag

De La Espriella ha dicho que Restrepo será el Marco Rubio de su gobierno y que estará encargado de tantas responsabilidades que tendrá “más puestos que una buseta”. El vicepresidente ha explicado que no quiere asumir ningún ministerio, como han hechos otros vices en el pasado. Su papel será el de puente y volante entre las diferentes carteras.

“Lo veo como un gran articulador —con gran capacidad de seguimiento en la ejecución— entre la política económica, la gestión de sectores clave, la diplomacia, la atracción de inversión, la cooperación internacional y la inserción de Colombia en los grandes debates globales”, explica Saúl Pineda, quien fue su viceministro de Comercio y lo ha acompañado en varias instituciones, como las universidades del Rosario y la EIA.

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“José Manuel no será un vicepresidente decorativo ni un pintado en la pared. Todo lo contrario: tendrá muchísimas responsabilidades en un eventual gobierno de Abelardo. Son un binomio llamado a transformar muchas cosas positivamente en Colombia”, había dicho Rodrigo Lara, uno de los alfiles de la campaña del Tigre. Sergio Araújo, por su parte, añadía: “Abelardo, cuando está con José Manuel, muestra la mejor versión de sí mismo, y José Manuel también. Son un yin y un yang”.

Restrepo sabe que lo que viene es trabajo, pues asegura que, tras el paso de Petro por el poder, recibirán un país descuadernado. “Nos entregan la casa destruida”, afirmó. A su favor tendrá su enorme capacidad de trabajo, su experiencia y algo nada menor: el apoyo incondicional del Tigre, quien asegura que solo han discrepado en un asunto: “Yo no estoy de acuerdo con que él use medias aquí en el Caribe. Y él no está de acuerdo con que a mí no me guste la changua”.