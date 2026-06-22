“Eres y siempre serás nuestro héroe”: los tres hijos de José Manuel Restrepo le escriben una carta a su papá en SEMANA

Hoy no solo ganamos nosotros como familia, sino que ganó todo un país al poder tenerte a ti como vicepresidente. Sé que eres la persona más capaz y preparada para este cargo, y que vas a afrontar de la mejor manera cualquier reto que se atraviese en tu camino. Hoy, más que nada, quiero felicitarte y recordarte que, en este camino, siempre estaremos ahí para apoyarte y para orar por ti y por Colombia. Sé que esta nueva etapa, por más dura y exigente que sea, va a valer la pena porque le estás sirviendo al país.

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Te admiro muchísimo por todo lo que haces por Colombia y porque, en todos estos años, nunca has dejado de lado a la familia. Al contrario, siempre nos incluyes en todo y cada día nos demuestras más tu amor. Nunca te has perdido un partido de fútbol, un cumpleaños, un evento importante o un almuerzo de domingo. Sé que, con todo lo que haces, no es fácil, pero siempre encuentras la manera de estar presente y acompañarnos.

Admiro tu fe y la forma en que nos la transmites y nos la enseñas: siempre con humor, alegría y amor. De ti he aprendido a querer a Dios y a llevarlo siempre como guía en todo lo que hago. Eres y siempre serás mi héroe, y estoy muy feliz y orgulloso de poder afrontar este nuevo reto juntos, como familia.

Te amo mucho.

Ale.

"Eres nuestro héroe". Los hijos de José Manuel Restrepo compartieron un sentido mensaje en el que destacan su vocación de servicio, su fe y su papel como padre. Foto: SEMANA

Papá, hoy no hay palabras suficientes para describir lo orgulloso que estoy de lo que acabas de lograr. Orgulloso por verte cumplir tus sueños, orgulloso por la campaña tan increíble, académica, coherente y humana que hiciste, pero, más que todo, orgulloso porque, una vez más, eres una muestra de la frase que más te he oído repetir en tus entrevistas: “El que no nace para servir no sirve para vivir”.

Hace unos meses, cuando nos dijiste que te habían ofrecido la vicepresidencia, no estaba tan seguro de que fuera una buena idea. Implicaba grandes cambios en la familia, que te viéramos menos los fines de semana y que estuvieras expuesto a riesgos que no quería que asumieras. Pero hoy te digo: no podía estar más equivocado. No solo por el hecho de que estoy convencido de que eres exactamente lo que Colombia necesita, sino porque, al acompañarte en los eventos y ver los efectos que generas en la gente, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Hoy representas esperanza para millones de colombianos. Representas a un país que quiere salir adelante y ve en ti un líder y un referente para hacerlo. Desde chiquito siempre lo he dicho: eres mi mayor ejemplo en la vida. Por la entrega que tienes, por tu inteligencia, por tus habilidades como líder y porque, a pesar de todo tu trabajo, siempre has sido el mejor papá, el mejor esposo y el mejor amigo. Hoy, millones de colombianos ven exactamente esto que he visto en ti por 21 años.

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Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa y quiero que sepas que cuentas conmigo para todos estos cambios que se vienen. Estoy seguro de que vas a hacer una excelente labor y de que vas a lograr eso que tanto has soñado: transformar este país en una Colombia de la que Ale, Mari y yo nos sintamos orgullosos.

Te quiero muchísimo y, nuevamente, felicitaciones por este logro tan importante.

Julián

La familia de José Manuel Restrepo celebró su llegada a la Vicepresidencia con una carta en la que resaltan su compromiso con Colombia y con quienes más quiere. Foto: SEMANA

Papá, hoy no solo celebro que seas el vicepresidente de este país, sino todo el esfuerzo y el corazón que le has puesto siempre a todo lo que haces para llegar hasta aquí. Verte asumir este cargo tan importante me llena de alegría y de orgullo, pero, más que esto, me enorgullece la persona que eres.

Siempre me has enseñado que las cosas se logran con trabajo, resiliencia y honestidad; verte reflejar estos valores es lo que me hace sentir más orgullosa de ser tu hija. Siempre me dices que soy una guerrera, pero esto lo he aprendido de ti y de todo lo que me has enseñado en mis 16 años de vida. Este logro es el resultado de toda la dedicación que siempre has tenido, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Eres el mayor ejemplo a seguir que puedo tener y mi apoyo incondicional para todo.

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Yo sé que te va a ir increíble en estos cuatro años en la vicepresidencia y que darás tu mejor esfuerzo, como siempre lo haces con lo que amas. Soy fiel creyente de que cuando amas lo que haces, las cosas van a fluir. Esta es tu vocación y tu sueño desde siempre, por eso estoy más que segura de que lograrás cada cosa que te propongas en este periodo. Estoy aquí para apoyarte siempre, pase lo que pase, porque sé que con lo buena persona que eres vas a hacer un trabajo increíble para todos y dejarás una huella muy grande en el corazón de cada uno de los colombianos. Agradezco profundamente que Dios te haya elegido como mi papá, y yo sé que contigo a cargo y Dios de tu mano, harás que sentirse colombiano siga siendo un privilegio.

María