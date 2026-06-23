La misión imposible del petrismo en el escrutinio de la segunda vuelta: buscar 250.000 votos

Por ahora, la única esperanza que tendrían en la izquierda para no reconocer la derrota en las urnas el pasado domingo, 21 de junio, frente a Abelardo De La Espriella, es conseguir más de 250.000 votos en el escrutinio, el proceso que adelantan los jueces de la República en el que se verifican cada una de las votaciones en las mesas en el país y en el exterior.

¿Cómo se realiza el escrutinio de votos en Colombia y cuándo se sabe el resultado? Esta es la tecnología usada para el conteo oficial

No se trataría de un panorama sencillo y en la historia de Colombia no se ha logrado voltear un resultado de esa manera. Aunque el margen sería cercano al 1%, en 2018 para la segunda vuelta fue menor a ese valor; en 2022, cuando ganó Petro, fue del 0 % y en el 2026, para la primera vuelta fue de 0,04 %.

Hasta la noche del lunes se conoció que el proceso de escrutinio municipal ya había finalizado. Y de las cerca de 2.000 reclamaciones que se habían presentado hasta el momento más del 98 % ya habían sido revisadas. Se espera que pueda continuar el proceso con el escrutinio departamental y, posteriormente, nacional para que luego la Registraduría informe el resultado de ese proceso.

Aunque el petrismo tiene la fe puesta en ese último tramo, parece una tarea imposible dar vuelta al resultado. Desde la izquierda convocaron a abogados para lograrlo, recordando que en las elecciones al Congreso del 2022 obtuvieron de esa manera más curules, sin embargo, con la Presidencia sería distinto.

Durante todo el proceso han estado diversas instituciones verificando la transparencia. El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió a la jornada y destacó que ha estado blindada.

“En ninguna de las elecciones que ha sucedido en Colombia durante el último calendario electoral se ha aprobado, se ha demostrado o ha ocurrido, con fuerza de prueba judicial, ningún fraude o ninguna manifestación de adulteración”, afirmó. Desde la Misión de Observación Electoral (MOE) enviaron un mensaje en el mismo sentido.

Se adelanta en el país el proceso de escrutinio. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, el magistrado Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó que, ante la solicitud del petrismo de revisar los votos en el exterior, estos serán compartidos por cada uno de los consulados, pero aclaró que no se verificarán los votos de manera individual.

El presidente Gustavo Petro y otros líderes del petrismo la han emprendido nuevamente contra el software electoral, a pesar de las claridades que se han hecho y de la verificación internacional que hubo de distintos países.

Aunque el mandatario ha enviado varios mensajes sugiriendo la idea de un “fraude”, Iván Cepeda aseguró en su discurso que una vez finalice el escrutinio y se verifique el resultado de las mesas que impugnaron, reconocerá el resultado electoral.

Mientras tanto, sigue la alerta por manifestaciones y actos vandálicos que se puedan registrar, pues durante la noche del domingo y en la tarde del lunes hubo algunas expresiones que generaron afectación en la movilidad.