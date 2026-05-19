Economía

Gustavo Petro solicitó avanzar en los decretos de aranceles para “defender la industria y la agricultura de Colombia”

El mandatario le solicitó al Ministerio de Comercio la elaboración de los decretos.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

19 de mayo de 2026 a las 8:59 p. m.
El presidente Gustavo Petro dio detalles de los posibles aranceles.
El presidente Gustavo Petro dio detalles de los posibles aranceles. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y al Ministerio de Hacienda avanzar en la elaboración de un decreto de aranceles con el objetivo de fortalecer y proteger la producción nacional.

Según Petro, el alza de la tasa de interés genera una disminución de la inversión

Según indicó el mandatario, la medida busca “defender la industria y la agricultura de Colombia”, en medio de los desafíos económicos y comerciales que enfrenta el país frente a los mercados internacionales.

El Gobierno fijó aranceles de 35,50 y 75 % a 191 productos importados desde Ecuador.
El Gobierno deberá fijar los productos que contarán con arancel. Foto: Colprensa

La propuesta hace parte de la estrategia del Gobierno para impulsar la producción interna, estimular el empleo y reducir la dependencia de productos importados en sectores considerados estratégicos para la economía nacional.

La guerra de aranceles que comenzó Ecuador y a la que respondió Colombia está afectando la competitividad de ambos países.
Petro señaló que los aranceles no se realizarán de la misma manera que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Montaje El País: fotos de presidencias de Colombia y Ecuador/ Raúl Palacios, El País

“Baja la inversión, entonces necesito Ministra de Industria y Comercio, y Ministro de Hacienda -y le había pedido a usted, Raúl, que me preguntara por eso, pero la respuesta es de otro tema-, el decreto de aranceles para defender la industria y la agricultura de Colombia, inteligente, no a lo Novoa -eso ya es otra cosa, por favor, inteligente-, o sea que gane la producción colombiana”, señala Petro.

El Gobierno considera que la implementación de nuevos aranceles podría convertirse en una herramienta para equilibrar las condiciones del mercado y proteger a productores locales que enfrentan dificultades para competir con bienes provenientes del exterior.

“Insulta Daniel Noboa”: Petro respondió una vez más al presidente de Ecuador, quien incrementó aranceles sobre importaciones en 100%

La propuesta del presidente Petro coincide con su discurso de impulsar una economía menos dependiente de las exportaciones minero-energéticas y más enfocada en el fortalecimiento de la industria, el agro y la soberanía alimentaria.

En varias ocasiones, el mandatario ha defendido la necesidad de proteger la producción agrícola nacional, argumentando que el país debe garantizar su capacidad de producir alimentos y reducir la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales.