El presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y al Ministerio de Hacienda avanzar en la elaboración de un decreto de aranceles con el objetivo de fortalecer y proteger la producción nacional.

Según Petro, el alza de la tasa de interés genera una disminución de la inversión

Según indicó el mandatario, la medida busca “defender la industria y la agricultura de Colombia”, en medio de los desafíos económicos y comerciales que enfrenta el país frente a los mercados internacionales.

El Gobierno deberá fijar los productos que contarán con arancel. Foto: Colprensa

La propuesta hace parte de la estrategia del Gobierno para impulsar la producción interna, estimular el empleo y reducir la dependencia de productos importados en sectores considerados estratégicos para la economía nacional.

Petro señaló que los aranceles no se realizarán de la misma manera que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Montaje El País: fotos de presidencias de Colombia y Ecuador/ Raúl Palacios, El País

“Baja la inversión, entonces necesito Ministra de Industria y Comercio, y Ministro de Hacienda -y le había pedido a usted, Raúl, que me preguntara por eso, pero la respuesta es de otro tema-, el decreto de aranceles para defender la industria y la agricultura de Colombia, inteligente, no a lo Novoa -eso ya es otra cosa, por favor, inteligente-, o sea que gane la producción colombiana”, señala Petro.

Gustavo Petro solicitó avanzar en los decretos de aranceles para “defender la industria y la agricultura de Colombia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/eg1e1i5VSG — Revista Semana (@RevistaSemana) May 20, 2026

El Gobierno considera que la implementación de nuevos aranceles podría convertirse en una herramienta para equilibrar las condiciones del mercado y proteger a productores locales que enfrentan dificultades para competir con bienes provenientes del exterior.

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La propuesta del presidente Petro coincide con su discurso de impulsar una economía menos dependiente de las exportaciones minero-energéticas y más enfocada en el fortalecimiento de la industria, el agro y la soberanía alimentaria.

En varias ocasiones, el mandatario ha defendido la necesidad de proteger la producción agrícola nacional, argumentando que el país debe garantizar su capacidad de producir alimentos y reducir la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales.