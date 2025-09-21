economía
Las millonarias pérdidas del sector transportador por cuenta de frecuentes bloqueos en las vías
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) hizo una cruda radiografía de los problemas que vive el sector y las pérdidas millonarias que se han registrado en los últimos tres años.
La presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, socializó un informe en el reciente congreso del gremio, en el que presentó las dificultades de movilidad que ha experimentado el sector en 2023, 2024 y lo corrido de 2025.
Las cifras son preocupantes porque a diario, aproximadamente, se están presentando más de dos bloqueos de vías y en los primeros ocho meses del año se han registrado 624 eventos que han generado pérdidas por más de 1,7 billones de pesos a los transportadores de carga.
El informe da cuenta de que unas 174 empresas de este sector han quebrado por cuenta de los bloqueos, la inseguridad, la deficiente infraestructura, los sobrecostos y la falta de condiciones para operar.
“Nos están ahogando con altos sobrecostos, nos están ahogando con impuestos y nos están ahogando porque ni siquiera nos están garantizando lo mínimo para poder trabajar”, dijo Hernández.
El asunto de fondo es que los bloqueos y la inseguridad tienen en jaque a las empresas porque la operación pone en riesgo la sostenibilidad empresarial y el Gobierno nacional no atiende los llamados para buscar soluciones. Aunque hay fenómenos naturales que bloquean las vías, en otros casos los puntos críticos se crean por protestas relacionadas a temas políticos.
El informe entregó las zonas en las que más hay bloqueos, donde se presenta mayor inseguridad y las zonas vedadas donde nadie se atreve a entrar por temor a caer en manos de grupos criminales. Se han presentado bloqueos por el paro arrocero y el minero, pero Colfecar catalogó algunos como “absurdos” y son los que más pérdidas han generado.
Casos a septiembre de 2025
Conductores asesinados 6
Otros civiles asesinados 6
Heridos 18
Vehículos incinerados 33
Maquinaria amarilla incinerada 33
Vandalizados 35
Secuestrados 5
Artefactos explosivos 16
Retenes ilegales 17
Bloqueo por Hacienda Nápoles
Departamentos afectados: Antioquia
Duración: cuatro horas
Bloqueos motivados desde el Gobierno
Departamentos afectados: Antioquia, Bolívar, Cesar, La Guajira, Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca.
Duración: 333 horas equivalentes a 14 días.
Bloqueo de un ‘influencer’
Departamentos afectados: Bolívar
Duración: hora y media
Bloqueo contra la Policía
Departamentos afectados: Valle del Cauca
Duración: dos horas
Bloqueo por falta de pago a funcionarios del Invías
Departamentos afectados: Antioquia
Duración: seis horas
Departamentos más inseguros para los transportadores
Cauca
Antioquia
Chocó
Norte de Santander
Valle del Cauca