Las millonarias pérdidas del sector transportador por cuenta de frecuentes bloqueos en las vías

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) hizo una cruda radiografía de los problemas que vive el sector y las pérdidas millonarias que se han registrado en los últimos tres años.

Redacción Semana
21 de septiembre de 2025, 6:41 p. m.
La presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, socializó un informe en el reciente congreso del gremio, en el que presentó las dificultades de movilidad que ha experimentado el sector en 2023, 2024 y lo corrido de 2025.

Las cifras son preocupantes porque a diario, aproximadamente, se están presentando más de dos bloqueos de vías y en los primeros ocho meses del año se han registrado 624 eventos que han generado pérdidas por más de 1,7 billones de pesos a los transportadores de carga.

Contexto: Unas 131 empresas de transporte están al borde de la quiebra en Colombia: devastador panorama

El informe da cuenta de que unas 174 empresas de este sector han quebrado por cuenta de los bloqueos, la inseguridad, la deficiente infraestructura, los sobrecostos y la falta de condiciones para operar.

“Nos están ahogando con altos sobrecostos, nos están ahogando con impuestos y nos están ahogando porque ni siquiera nos están garantizando lo mínimo para poder trabajar”, dijo Hernández.

El asunto de fondo es que los bloqueos y la inseguridad tienen en jaque a las empresas porque la operación pone en riesgo la sostenibilidad empresarial y el Gobierno nacional no atiende los llamados para buscar soluciones. Aunque hay fenómenos naturales que bloquean las vías, en otros casos los puntos críticos se crean por protestas relacionadas a temas políticos.

Contexto: Bloqueos en la vía a La Mesa: cierres entre Girardot–Mosquera completan un día por parte de comerciantes y conductores

El informe entregó las zonas en las que más hay bloqueos, donde se presenta mayor inseguridad y las zonas vedadas donde nadie se atreve a entrar por temor a caer en manos de grupos criminales. Se han presentado bloqueos por el paro arrocero y el minero, pero Colfecar catalogó algunos como “absurdos” y son los que más pérdidas han generado.

Casos a septiembre de 2025

Conductores asesinados 6

Otros civiles asesinados 6

Heridos 18

Vehículos incinerados 33

Maquinaria amarilla incinerada 33

Vandalizados 35

Secuestrados 5

Artefactos explosivos 16

Retenes ilegales 17

Bloqueo por Hacienda Nápoles

Departamentos afectados: Antioquia

Duración: cuatro horas

Contexto: Gustavo Petro llevaría a la quiebra a Puerto Triunfo si insiste en entregar la Hacienda Nápoles a las víctimas. El lugar está arrendado hasta 2087. Esta es la historia

Bloqueos motivados desde el Gobierno

Departamentos afectados: Antioquia, Bolívar, Cesar, La Guajira, Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Duración: 333 horas equivalentes a 14 días.

Bloqueo de un ‘influencer’

Departamentos afectados: Bolívar

Duración: hora y media

Bloqueo contra la Policía

Departamentos afectados: Valle del Cauca

Duración: dos horas

Bloqueo por falta de pago a funcionarios del Invías

Departamentos afectados: Antioquia

Duración: seis horas

Departamentos más inseguros para los transportadores

Cauca

Antioquia

Chocó

Norte de Santander

Valle del Cauca

