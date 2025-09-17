Suscribirse

Cundinamarca

Bloqueos en la vía a La Mesa: cierres entre Girardot–Mosquera completan un día por parte de comerciantes y conductores

El personal de la Seccional de Tránsito dio a conocer las vías alternas habilitadas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 8:56 p. m.
Estos cierres iniciaron desde el martes, 16 de septiembre.
Persisten los bloqueos en la vía que comunica a Girardot con Mosquera, en Cundinamarca, en el kilómetro 71+200, sector Orillos, y el kilómetro 76+400, sector Y de Mesitas.

Estos cierres iniciaron desde el martes, 16 de septiembre, por parte de comerciantes y conductores de la zona, quienes mantienen bloqueado el paso desde hace más de 24 horas.

Contexto: Persiste el paso restringido en la Nariz del Diablo tras volcamiento de camión cisterna que transportaba gas en la vía Bogotá-Girardot

Ante esta situación, la Dirección de Tránsito y Transporte regula el tráfico en este lugar con el fin de controlar la movilidad que se encuentra afectada en ambos sentidos.

Por su parte, el personal de la Seccional de Tránsito dio a conocer las vías alternas habilitadas mientras se restablece el tráfico en la zona:

  • Bogotá - Girardot: Mondoñedo – Ramal - Soacha
  • Girardot - Bogotá: Tocaima – Cruce de Viotá – Mesitas del Colegio – Soacha

Las razones de estos bloqueos surgen debido a la implementación de las zonas de parqueo que ha interpuesto la Alcaldía de La Mesa, el cual afecta a los comerciantes del sector.

Ante esto, la alcaldesa Laura Marcela Londoño Rodríguez presentó el Acta de respuesta al pliego de peticiones elevado por la comunidad con el fin de mitigar la emergencia.

Hacemos el llamado a la comunidad al respeto y buen trato por todos los ciudadanos que se manifiestan y quienes no lo hacen para construir juntos territorio desde las ideas”, dijo la mandataria local.

Así mismo, la administración municipal convocó a una reunión con el gremio del comercio para el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 2:00 p. m. en la alcaldía para concertar estrategias articuladas que tiendan a mejorar la dinámica comercial.

“En el marco de la ejecución de la fase Operativa, desde el jueves 11 de septiembre del año 2025, se programó visita física de verificación de instalación y funcionamiento de los equipos e informe de supervisión en fase OPERATIVA, en relación con el acuerdo Municipal 002 del 2022, conforme lo que se haya autorizado en dicha normativa, esta se llevará a cabo el día 18 de septiembre de 2025 a partir de las 2:30 p. m.”, se lee en el Acta de respuesta al pliego de peticiones.

