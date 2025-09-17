Bloqueos en la vía a La Mesa: cierres entre Girardot–Mosquera completan un día por parte de comerciantes y conductores

Persisten los bloqueos en la vía que comunica a Girardot con Mosquera, en Cundinamarca, en el kilómetro 71+200, sector Orillos, y el kilómetro 76+400, sector Y de Mesitas.

Estos cierres iniciaron desde el martes, 16 de septiembre, por parte de comerciantes y conductores de la zona, quienes mantienen bloqueado el paso desde hace más de 24 horas.

Ante esta situación, la Dirección de Tránsito y Transporte regula el tráfico en este lugar con el fin de controlar la movilidad que se encuentra afectada en ambos sentidos.

Por su parte, el personal de la Seccional de Tránsito dio a conocer las vías alternas habilitadas mientras se restablece el tráfico en la zona:

Bogotá - Girardot: Mondoñedo – Ramal - Soacha

Girardot - Bogotá: Tocaima – Cruce de Viotá – Mesitas del Colegio – Soacha

🚧 #Atención | Se presenta cierre total por manifestación pública en la vía Girardot – Mosquera (vía La Mesa) en ambos sentidos:



🔴 Km 71+200, sector Orillos

🔴 Km 76+400, sector Y de Mesitas



📍Departamento de Cundinamarca pic.twitter.com/2rb4lM7vYP — Dirección de Tránsito y Transporte (@TransitoPolicia) September 17, 2025

Las razones de estos bloqueos surgen debido a la implementación de las zonas de parqueo que ha interpuesto la Alcaldía de La Mesa, el cual afecta a los comerciantes del sector.

Ante esto, la alcaldesa Laura Marcela Londoño Rodríguez presentó el Acta de respuesta al pliego de peticiones elevado por la comunidad con el fin de mitigar la emergencia.

“Hacemos el llamado a la comunidad al respeto y buen trato por todos los ciudadanos que se manifiestan y quienes no lo hacen para construir juntos territorio desde las ideas”, dijo la mandataria local.

Así mismo, la administración municipal convocó a una reunión con el gremio del comercio para el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 2:00 p. m. en la alcaldía para concertar estrategias articuladas que tiendan a mejorar la dinámica comercial.