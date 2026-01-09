Cayó el terror de Girardot: se fugó hace cuatro años y ahora es señalado de asesinar a casi 30 personas

Un dron de la Policía logró registrar el momento en que uniformados de la Dijín y de las fuerzas especiales ingresaron, rompiendo la puerta, a una casa ubicada en el sector de Dosquebradas, en Risaralda, donde fue capturado alias Jhoncito, señalado de haberse convertido en el terror de Girardot, un municipio lejano al lugar de su detención.

Sin embargo, la Policía Nacional informó que Jhon Mario Andrade Campo, conocido en el mundo criminal como Jhoncito, sería el cabecilla principal del grupo delincuencial Las Acacias, una estructura que ha perpetrado asesinatos, microtráfico y el uso de menores para cometer delitos en ese municipio de Cundinamarca.

Las autoridades confirmaron que Andrade Ocampo estaba ocultó en una zona residencial de Risaralda para evadir a las autoridades, pero hasta ese lugar llegó un robusto grupo de uniformados de inteligencia y manejo de fuentes humanas, quienes ya tenían plenamente ubicada la casa en donde se escondía el peligroso cabecilla.

Desde el pasado 28 de diciembre de 2025, el director de la Policía, el general William Rincón, ordenó durante un consejo de seguridad en Girardot el despliegue de todas las capacidades para desarticular la banda de Jhoncito, entre otras, las conocidas como Punta del Palo y Valle del Sol.

Girardot, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Girardot, Cundinamarca

La Policía de Cundinamarca confirmó sobre alias Jhonsito: “Cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años, cinco de ellos fungiendo como cabecilla. Dirigía esta estructura de aproximadamente 87 integrantes, con control territorial en 14 barrios de Girardot, Tocaima y Ricaurte, además de injerencia en Flandes (Tolima)”.

Las investigaciones lo vinculan con por lo menos 27 homicidios que se presentaron en Girardot durante 2025, lo que representa el 55 % de las muertes violentas registradas en ese municipio del departamento de Cundinamarca.

“Impulsaba una violenta confrontación por el control del microtráfico contra otras estructuras locales como el GDCO Punta al Palo y Valle del Sol, lo que aumento los índices de criminalidad en la región”, explicó la Policía.

El prontuario criminal de Jhonsito es tan amplio que el 16 de mayo de 2021 se fugó del Centro de Traslado por Protección (CTP) de Soacha, en Cundinamarca, donde ya pagaba una condena por homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilegal de armas de fuego.

La Policía anunció que con la captura de Jhon Mario Andrade se desestabiliza la línea de mando de Las Acacias, se afecta las rentas criminales de la estructura y se frenan los planes de expansión que pretenden a zonas como el Alto Magdalena Cundinamarqués.