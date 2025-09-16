Persiste el paso restringido en la Nariz del Diablo tras volcamiento de camión cisterna que transportaba gas en la vía Bogotá – Girardot

Desde la mañana de este martes, 16 de septiembre, la vía que comunica a Bogotá con Girardot se encuentra cerrada tras el volcamiento de un camión cisterna que transportaba gas.

El siniestro se registró en el sector de la Nariz del Diablo, donde por fortuna no hubo personas lesionadas; sin embargo, el vehículo quedó atravesado en la vía, impidiendo el paso en ambos sentidos.

“Se realiza cierre de la calzada Bogotá-Girardot en el km 37, sector Nariz del Diablo, por volcamiento vehicular. Unidades de la Concesión atienden el evento”, informó la concesionaria Vía Sumapaz.

Ante esta situación, la entidad habilitó un pare y siga por el túnel Sumapaz, que conecta Boquerón con Melgar, con el fin de mantener la movilidad en ambos sentidos.

“Mientras avanza la atención de un siniestro a la altura del kilómetro 37, sector Nariz del Diablo, en donde se presentó el volcamiento de un vehículo de carga. Los equipos de emergencia de la Concesión ya se encuentran en el lugar atendiendo la situación para normalizar la movilidad en el menor tiempo posible”, indicó.

Por lo tanto, se activaron los protocolos de seguridad y se está realizando una operación de traslado para mover el gas a otro vehículo, lo que tomará aproximadamente cinco horas.

Después, se retirará el vehículo siniestrado y se limpiará la zona para reabrir la vía. Mientras tanto, se mantendrá un reversible a través del túnel para la movilidad.

“En la vía Bogotá–Girardot continúan habilitados los pasos intermitentes por el túnel Sumapaz, que conecta Boquerón con Melgar. Esta medida se mantiene mientras avanza la atención del siniestro registrado en el kilómetro 37, sector Nariz del Diablo, donde se presentó el volcamiento de un vehículo de carga que transportaba GLP", informó la concesionaria sobre las 8:00 de la noche de este martes.