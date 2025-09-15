Suscribirse

Nación

Vía al Llano: implementan fase inicial para descongestionar la variante Bogotá–Villavicencio

Avanzan en los trabajos de evacuación de los vehículos represados sobre el corredor vial.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 11:55 p. m.
El tránsito por la Vía al Llano está siendo regulado por las autoridades.
El tránsito por la Vía al Llano está siendo regulado por las autoridades. | Foto: Tomada de las redes sociales de Coviandina.

Tras una semana del derrumbe de tierra de gran magnitud en los kilómetros 18+300 y 18+600, en la vía al Llano, la concesionaria Coviandina habilitó un tramo para descongestionar la variante Bogotá–Villavicencio.

Desde este lunes, 15 de septiembre, se dio inicio a la Fase 0 del Plan de Manejo de Tráfico en el k18+000 con la evacuación de los vehículos represados sobre el corredor vial.

Contexto: Vía al Llano será habilitada de manera gradual: ojo con los vehículos que tienen permitido transitar

“Hasta el momento el Plan de Tráfico ha arrojado resultados positivos desde que se inició el paso en la mañana de hoy lunes. No obstante, debido al alto flujo vehicular que se espera y finalizadas las pruebas técnicas y de movilidad, en la tarde – noche, se requerirá de un cierre temporal de aproximadamente 30 minutos para finiquitar algunas obras para manejo del talud, encauzamiento de aguas y señalización horizontal", detalló Coviandina en su más reciente comunicado.

Desde el miércoles se adelantan obras de adecuación de cunetas y laterales, rocería y poda de descoles, lavado y sellado de grietas para rehabilitar este paso. Foto: ANI / El País.
Antigua vía al Llano. | Foto: Foto: ANI / El País.

La entidad busca mitigar la emergencia que se registró el pasado fin de semana con la adecuación de la vía antigua como ruta alterna y así permitir el paso en el sector mientras se adelantan los trabajos en la zona del derrumbe.

“Se espera que la Fase 0 -que consiste en la evacuación de los automotores represados en inmediaciones del sitio del derrumbe y lo que está detenido en los diferentes puntos de control tanto en Bogotá como en Buenavista, dure dos días aproximadamente, toda vez que en sentido Villavicencio – Bogotá la velocidad de desplazamiento es mayor por la pendiente que tiene la variante", dice la concesionaria.

En la vía afectada trabajan 23 volquetas, tres retroexcavadoras, un cargador y dos minicargadores. Además del personal capacitado para permitir las adecuaciones necesarias.

Una vez finalizado este proceso, iniciará la implementación de la Fase 1 que permitirá el paso al transporte público de pasajeros y el resto de la carga pesada que salga de ambas capitales. Recuerde que la autoridad de tránsito es la encargada de la coordinación de los puntos de control y de permitir la movilidad por las vías de la región”, puntualiza el comunicado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El Presidente Gustavo Petro anuncia que “los Estados Unidos nos descertificaron”

2. Filtran el nombre del próximo eliminado de hoy en ‘MasterChef Celebrity’; esto es lo que se sabe

3. Prensa mexicana baja de la nube a James Rodríguez: le dan palo por lo que pasó en Club León

4. Denuncian asesinato de jugador aficionado tras accidentado partido de fútbol en Cali: carro en el que se movilizaba fue atacado a tiros

5. Catherine Siachoque destapó en SEMANA la verdad de Miguel Varoni: habló de su cambio físico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

vía al llano hoyCierre vía al LlanoVía Bogotá Villavicencio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.