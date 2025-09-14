Suscribirse

Vía al Llano será habilitada de manera gradual: ojo con los vehículos que tienen permitido transitar

Esto es lo que debe saber sobre la habilitación al corredor.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 12:01 a. m.
Así avanzan los trabajos de adecuación de carreteable de la vía antigua entre el k18+340 y el k18+980 para la conformación de la variante. Foto: ANI / El País.
Tras los trabajos de adecuación de la Vía al Llano, próximamente será reaperturada. | Foto: Foto: ANI / El País.

Desde hace poco más de una semana, la Vía al Llano se encuentra cerrada de manera temporal, tras un derrumbe que ocasionó la interrupción en el flujo de vehículos. Cerca de 100.000 metros cúbicos de tierra, cayeron a la vía.

La situación provocó consecuencias para los transportadores, dado que se vieron obligados a tomar vías alternas para llegar a la capital del país, aumentando su tiempo de recorrido en hasta 6 horas adicionales.

Emergencias en la vía Villavicencio - Bogotá.
Así se desarrolla la contingencia en la Vía al Llano. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Sin embargo, hace algunos minutos, el Ministerio de Transporte se pronunció sobre la situación, dando un reporte alentador respecto a la apertura.

“La variante del K18 será habilitada de manera gradual y alternada en ambos sentidos, de acuerdo con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado. Por ahora, el tránsito estará permitido únicamente para vehículos de hasta 52 toneladas”, indicó la cartera.

Contexto: Coviandina anuncia plan de contingencia para descongestionar la movilidad entre Bogotá y Villavicencio

Adicional a ello, detallaron que con esta medida inicia la fase 0 del PMT, el cual contempla la evacuación de los vehículos represados en Abastos, El Uval y el Anillo Vial de Villavicencio.

También avanza la rehabilitación de la vía antigua. Indicaron que el control de circulación está a cargo de la Policía de Tránsito y de la ANI, además de la concesión.

Los trabajos se vienen realizando desde el miércoles para dejar la antigua vía en condiciones y se pueda implementar el Plan Operativo este lunes. Foto: ANI / El País.
Los trabajos se vienen realizando desde el miércoles para dejar la antigua vía en condiciones y se pueda implementar el Plan Operativo este lunes. Foto: ANI / El País. | Foto: Foto: ANI / El País.

La idea con la reapertura de manera gradual y por fases será descongestionar los represamientos y luego habilitar el tránsito para todos los vehículos

Es importante tener en cuenta que se evacuaron cerca de tres familias que vivían cerca de la zona del derrumbe, además de mantener un monitoreo de 10 viviendas que podrían presentar afectaciones paulatinamente.

Contexto: Así está la vía al Llano entre Bogotá y Villavicencio ante el derrumbe que mantiene paralizada la región

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reportó que diariamente se transportan alrededor de 1.800 toneladas de productos desde Bogotá y hacia Villavicencio y 1.300 toneladas en el sentido Villavicencio - Bogotá.

Cierres en la vía Bogotá–Villavicencio por deslizamientos.
Cierres en la vía Bogotá–Villavicencio por deslizamientos. | Foto: @CoviandinaSAS

La ruta alterna es la transversal Sisga, que conecta a tres departamentos, Cundinamarca, Boyacá y Casanare.

