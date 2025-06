Gustavo Petro llevaría a la quiebra a Puerto Triunfo si insiste en entregar la Hacienda Nápoles a las víctimas. El lugar está arrendado hasta 2087. Esta es la historia

SEMANA conoció documentos que confirman que, al menos en esta oportunidad, Petro no podrá cumplir su propósito. Y si lo hace, pondrá en serios apuros y contra las cuerdas a la Alcaldía de Puerto Triunfo, hoy dueña de la tierra donde funciona el parque.

No obstante, la SAE le entregó las 3.000 hectáreas de tierra al municipio de Puerto Triunfo, mediante la resolución 037 del 16 de diciembre de 2005, con destinación específica para un parque que tuviera entre sus cometidos la protección ecológica y ambiental.

Petro, difícilmente, podrá tumbar el contrato de arrendamiento entre el municipio de Puerto Triunfo y la empresa Ayuda Técnica y de Servicios S. A., porque el predio no le corresponde. Si lo hace, la empresa privada no se quedará quieta y, posiblemente, acudirá a la Justicia para reclamar las millonarias mejoras que se han invertido en la Hacienda Nápoles. Y cuando las autoridades decidan, seguramente Petro no estará en la Casa de Nariño.