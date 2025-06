“¿Y al economía de todo el Magdalena Medio no es sembrar alimentos y agroindustrializarlos? ¿Por qué no se protestó cuando la mafia mató decenas de miles de campesinos del Magdalena Medio y se apropiaron de sus tierras? ¿Por qué hacer justicia con el campesinado es motivo de protesta?”, posteó el mandatario colombiano.

Desde esa región del país, el jefe de Estado puso sobre la mesa un abrupto cambio para la Hacienda Nápoles: “Es de utilidad pública porque llevaron tantos animales al zoológico, que hay un problema de salud, de peligro para la sociedad. Y después Uribe quiso regalársela a un amigo, no sé qué, para hacer plata. Pero esa hacienda tiene tantos muertos que debe ser devuelta al pueblo. Y es símbolo. Es símbolo de lo que estamos haciendo”.

“Claro que no nos quieren por lo que hacemos. Pero de lo que se trata en el Magdalena Medio es devolverles la tierra a sus genuinos poseedores, que es el campesinado del Magdalena Medio”, añadió el presidente Petro en esa ocasión.

Y avanzó en su tesis sobre el futuro de la hacienda: “Viajando por estas tierras, yo alguna vez pregunté, y creo que hice un discurso así en Cimitarra, donde un compañero campesino que hoy recibe tierra me escuchó y estuvo ahí al lado de un médico, que era candidato... Y ahí está. Sí, ahí lo veo. ¿Cómo estás, hermano? Ahí yo decía: ¿por qué en las noches del Magdalena Medio no hay luces en los campos? ¿Por qué se puede viajar durante horas y horas en un vehículo cualquiera y uno mira hacia los lados y no hay luces, como en otras partes del país sí las hay?”, insistió el jefe de Estado.