Claudia López se salió de casillas en plena entrevista cuando le hicieron una pregunta sobre Gustavo Petro

Evidentemente molesta y salida de sus casillas, López respondí: “Yo no pedí que votaran por Petro, yo no pedí que votaran por nadie. Di mi voto porque creía en el cambio”.

“Yo me siento contenta, no solo me siento bien de decir ‘yo voté por el presidente Petro’, yo creo en el cambio que representa. A mí me ilusiona esta época de cambio, sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad y temor y hay un poquito de incertidumbre, pero es parte de lo que trae el cambio, carajo”, dice López en el video.