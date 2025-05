Petro sugiere un cambio radical para la Hacienda Nápoles, otrora de Pablo Escobar

“Claro que no nos quieren por lo que hacemos. Pero lo que se trata en el Magdalena Medio es devolverle la tierra a sus genuinos poseedores, que es el campesinado del Magdalena Medio. Viajando por estas tierras, yo alguna vez le pregunté y creo que hice un discurso así en Cimitarra donde compañero campesino que hoy recibe tierra me escuchó y estuvo ahí al lado donde un médico, que era candidato. Y ahí está. Sí, ahí lo veo. ¿Cómo estás, hermano? Ahí yo decía: ¿Por qué en las noches del Magdalena Medio no hay luces en los campos? ¿Por qué se puede viajar durante horas y horas en un vehículo cualquiera y uno mira hacia los lados y no hay luces, como en otras partes del país sí los hay. Solo las luces de la carretera aburridora y derecha, donde tanta gente se ha matado por dormirse. Pero no hay luces en los campos. Y no hay luces en los campos porque nadie vive allí”, agregó de inmediato el jefe de Estado.