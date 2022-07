Hacienda que compró Pablo Escobar fue donada a la Alcaldía de Puerto Triunfo, Antioquia

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) le entregó el 50 % de la Hacienda Nápoles a la administración municipal de Puerto Triunfo, inmueble que adquirió el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria -donde asentó a los hipopótamos que trajo de África y que hoy representan un problema para las autoridades por su multiplicación-.

Las 125 hectáreas, que serán acreditadas este fin de semana por el Estado en un evento público en el Magdalena Medio antioqueño, se suman a la otra mitad del terreno que fue donada hace más de 20 años a la misma localidad por parte de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes para crear un parque temático.

Así las cosas, Puerto Triunfo logró el título del 100 % de la tierra que compró Escobar Gaviria. Ese lugar fue la muestra máxima de los gustos excéntricos que se dio el delincuente con el dinero que acumuló de los negocios sucios. La tajada del inmueble que recibirá la comunidad está avaluada en este tiempo por más de cuatro mil millones de pesos.

De acuerdo con los planes del Gobierno nacional, en este predio se implementará el proyecto Sacúdete, programa que contribuye al fortalecimiento de las habilidades de los niños y los jóvenes por medio de infraestructuras físicas como centros deportivos y académicos. La donación del terreno se dio luego de que la Alcaldía presentara un proyecto sustentado en esa política de primera infancia.

El mandatario de Puerto Triunfo, Javier Guerra Castillo, afirmó que desde el año 2000 se está trabajando para darle un nuevo significado al inmueble que tiene el sello de Pablo Escobar, nombre que atrae a cientos de turistas diariamente al parque Hacienda Nápoles -centro de entretenimiento familiar que reemplazó el palacio del narcotraficante-.

“Este es el desarrollo y el progreso, no solo de Puerto Triunfo, sino de la región del Magdalena Medio porque no solamente el turista llega a Puerto Triunfo, también a Puerto Boyacá, La Dorada, Puerto Nare y Puerto Berrío. Este municipio no era conocido a nivel nacional, con este parque el progreso llegó a nuestro municipio. Nosotros estamos felices”, afirmó el alcalde.

Él detalló que la zona que entregará la Sociedad de Activos Especiales ya estaba ocupada por el parque: los hipopótamos se adueñaron de los terrenos y los administradores instalaron las taquillas del centro turístico que este año tocó el techo con el número de visitantes. El Jueves Santo, por ejemplo, llegaron más de 100.000 personas.

Esterilizaron con éxito a hipopótamo en cercanías de la Hacienda Nápoles

Luego de haber sido declarada como especie animal invasora en Colombia, fue esterilizado con éxito el primer hipopótamo hembra en las cercanías de la Hacienda Nápoles, en la subregión del Magdalena Medio antioqueño.

Así lo informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en un comunicado de prensa en el que recordó que el hipopótamo (Hippopotamus amphibius) fue declarado como especie exótica e invasora en Colombia, según Resolución 0346 de 2022, el pasado 25 de marzo, con base en una discusión que comenzó el 6 de febrero.

Precisó esta entidad que la esterilización fue posible gracias al esfuerzo en conjunto entre las Autoridades Ambientales: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y Cornare, cuyos miembros contaron con el apoyo de la Universidad CES, a través del Centro de Veterinaria y Zootecnia (CVZ) de Medellín.

El complejo procedimiento médico consistió en la realización de una ovariectomía, es decir, la extracción quirúrgica de los ovarios mediante laparotomía exploratoria a una hembra de hipopótamo de 1.200 kilos aproximadamente.

De acuerdo con reporte del Ministerio del Ambiente, para realizar el exigente proceso se requirió de la participación de por lo menos 30 profesionales de diferentes áreas y especialidades, quienes fueron los responsables del exitoso caso, luego de 10 horas, entre inducción anestésica mediante inyección remota, el acto quirúrgico y la recuperación del animal.

Colombia es el único lugar del mundo, fuera de África, que presenta población de hipopótamos, una invasión biológica que está generando un desequilibrio ecosistémico, debido a que, en la década de los ochenta, cuatro individuos fueron introducidos a través del tráfico ilegal de fauna, por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.