EN VIDEO: Nacen dos tigres de bengala en zoológico de la Hacienda Nápoles

“No esperábamos recibir una nueva camada. Uno de los trabajadores se dio cuenta que la tigresa tenía una nueva compañía, algo que nos alertó al comienzo por los antecedentes que tenía el animal. Las dos anteriores camadas que tuvo no lograron sobrevivir por el comportamiento de la madre. Ella misma puso fin a la vida de sus cachorros”, dijo Oberdan Martínez Orozco, administrador general del Parque Temático Hacienda Nápoles.

“A diferencia de sus primeras camadas, con las que la tigresa no desarrolló su instinto materno, con estos cachorros parecía que sí los iba a cuidar y proteger. La muerte de las crías es algo normal en los felinos. Muchas veces las hembras las matan para que el macho pueda volverlas a montar”, informó Daniela Flórez, bióloga y coordinadora del santuario de fauna del parque temático.

Según el administrador del parque, en los animales salvajes es muy difícil identificar enfermedades a tiempo por comportamientos que hacen parte de su genética. “En su hábitat natural, uno de los mecanismos de defensa para no ser víctimas de depredadores es no mostrar su debilidad. Cuando da muestras de enfermedad, es porque el estado es demasiado avanzado”.

En las jornadas de alimentación, Naya y Kalú salen de la clínica para que tener contacto con el pasto y el sol y mejorar su locomoción. Según Flórez, no sólo se trata de darles tetero y acostarlos a dormir. “Todos los días los estimulamos para que caminen y empiecen a descubrir el entorno que los rodea. Estarán aproximadamente seis meses en un proceso de cuidados y observaciones”.

Con estos dos cachorros, el parque ahora suma 10 tigres de bengala. Foto: Parque Temático Haciendo Nápoles.

Una adopción por parte de alguna de las tres tigresas hembras representaba un alto riesgo que nadie estaba dispuesto a correr. Según Flórez, estos felinos no reaccionan muy bien a este tipo de crías ajenas. “Además, se necesitaría de una tigresa que haya parido recientemente, y ninguna de las tres está en proceso de maternidad”.

El administrador general del parque temático indica que harán todo lo posible para que Naya y Kalú se conviertan en tigres de bengala vigorosos. “Esperamos ser exitosos en su crianza artificial, una tarea que no será fácil porque estos procedimientos suelen generar algunos problemas, como que los felinos no sean tan fuertes al no recibir alimento y la crianza de su madre”.