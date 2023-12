Nápoles: la historia de la hacienda de Pablo Escobar, sinónimo de barbarie, drogas, crimen y sexo

Todo empezó en 1981 cuando importó ilegalmente 4 hipopótamos, tres hembras y un macho para el particular lugar. Poco a poco, otras especies fueron parte de las atracciones más importantes de la hacienda, entre ellas elefantes, jirafas, flamencos, rinocerontes y cebras. Escobar, conocido por su amor por los animales, buscaba con esto ganarse el aprecio de la comunidad local, lo que le otorgaba cierta popularidad entre los residentes de la región.

El ahora Parque Temático

“Este es el desarrollo y el progreso, no solo de Puerto Triunfo, sino de la región del Magdalena Medio porque no solamente el turista llega a Puerto Triunfo, también a Puerto Boyacá, La Dorada, Puerto Nare y Puerto Berrío. Este municipio no era conocido a nivel nacional, con este parque el progreso llegó a nuestro municipio. Nosotros estamos felices”, afirmó el alcalde en su mmomento.