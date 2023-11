La razón por la que Lady Noriega sufrió por Pablo Escobar, se convirtió en una sombra en su vida

La razón por la cual Pablo Escobar mandó a robar al ‘Tino’ Asprilla

La producción relata momentos icónicos de la vida de Asprilla, entre ellos, cuando formaba parte del Atlético Nacional y, con su primer sueldo, adquirió una moto. “Eso me trajo todos los problemas del mundo. Con Bolillo (...) porque los futbolistas no pueden andar en moto en Colombia”, compartió Asprilla.

Durante ese período, Bolillo Gómez le advirtió que, si no vendía la moto, no podría seguir entrenando. “Me dice inmediatamente ‘si no vendes la moto, no puedes volver a entrenar’”, recordó el ‘Tino’. Aunque aparentemente cedió ante las reglas, les entregó las llaves de la moto sin revelar que tenía duplicados.