“No es fácil superar la muerte de un hijo”: Mr. Black revela por primera vez detalles de la muerte de su primogénito

“ Mi querido hijo, mi pedacito de alma, tu vida se ha apagado . Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo. No hay manera de superar esta pérdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre. Por siempre vivirás en mi corazón y en mis recuerdos. Mi amado hijo, la muerte nos separa, pero el amor nos mantendrá unidos hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo”, escribió el artista en su momento.

“ Estábamos a tres días de celebrar mi cumpleaños. Lo estaba esperando para que viniera a buscar la ropa que se iba a poner ese día, él estaba muy emocionado (…) Me llamaron, les dije ‘¿qué pasó, qué pasó?’. ‘No, que murió Pipi’, dijeron. Yo salí como un loco en la camioneta, yo no lo creía. Así es la vida”, contó Mr. Black en entrevista con el programa La Red d e Caracol Televisión.

El artista reveló que la muerte de su hijo ocurrió, dado que no le “llegó oxígeno a la cabeza” y falleció de un paro cardiorrespiratorio.

“Nosotros quedamos muy extrañados porque era un pelado muy joven. Pero uno tiene que aceptar esas decisiones de Dios. Fue una muerte natural (…) Yo tengo siete hijos, con él, y él sigue siendo mi hijo. No es fácil superar la muerte de un hijo” , contó el artista en medio de la entrevista en el programa citado anteriormente.

“Lastimosamente pasó esto, pero yo sé que desde el cielo él tiene que seguir acompañando a su papá. No me faltó ningún ‘te amo’ porque el afecto que yo le daba a mi hijo era muy privado. No lo demostré mucho por redes. Pero le faltó, a él, fue más vida para yo poder seguirle demostrando lo mucho que lo quería. Faltó más vida”, concluyó diciendo Mr. Black en La Red, bastante conmovido.