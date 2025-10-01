Suscribirse

Política

Petro reveló inesperado giro que tuvo la Hacienda Nápoles, de Pablo Escobar. Su Gobierno dio la orden

El mandatario colombiano reveló los detalles en su cuenta de X.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 4:55 p. m.
Petro / Hacienda Nápoles
El presidente Gustavo Petro habló sobre la Hacienda Nápoles. | Foto: Montaje El País: Presidencia / Getty

El miércoles primero de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, compartió con sus seguidores de X una novedad sobre una de las haciendas que eran de un extinto poderoso narcotraficante.

Se trata de la Hacienda Nápoles, que aún el país recuerda y estuvo en poder del otrora capo del narcotráfico del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.

El extinto narco Pablo Escobar llevó decenas de animales exóticos a su Hacienda Nápoles, algunos son hoy un dolor de cabeza para el medio ambiente.
El extinto narco Pablo Escobar llevó decenas de animales exóticos a su Hacienda Nápoles, algunos son hoy un dolor de cabeza para el medioambiente. | Foto: Archivo.
Contexto: “Somos el hazmerreír del mundo”: declaración de un expresidente enfureció a Gustavo Petro. Así fue su reacción

En el trino, el jefe de Estado reveló detalles de un proceso que viene adelantando su gobierno sobre la “recuperación” de la hacienda.

“Se empezó a recuperar la Hacienda Nápoles para las víctimas. Después del narco Escobar, sus herederos políticos y económicos quisieron quedarse con la hacienda”, posteó Petro.

En ese sentido, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, entregó más información a través de su cuenta de X.

“A Millinery Correa y a víctimas del conflicto les entregaron en comodato un predio en la Hacienda Nápoles para construir viviendas y sembrar la tierra. Pero en 2017, una nueva administración municipal las desalojó con violencia, desconociendo los compromisos que se habían hecho antes”, expresó el alto funcionario del Gobierno nacional.

Sumado a ello, manifestó: “Tras años de resistencia y lucha colectiva, Milli y la Asociación de Mujeres Construyendo Tejido Social reciben La Perla, 120 hectáreas que representan justicia para las campesinas y una victoria histórica para las mujeres que nunca dejaron de luchar”.

Según los datos entregados por el Gobierno, en especial por la Agencia Nacional de Tierras, el predio comprende más de 4.000 hectáreas y el Parque Temático, que está en concesión, solamente ocupa unas 300 hectáreas.

Entre tanto, en una reciente intervención, Harman dijo: “Si bien es cierto [que] generaron un sistema de concesión a un particular, que es el que explota económicamente esa hacienda, lo cierto es que el predio es de 4.000 hectáreas; el resto de tierra, ¿quién la tiene, dónde está, quién la está ocupando, quién la está explotando, por qué no se la han entregado a campesinos?”.

Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras.
Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

“Efectivamente, hay una inmensa cantidad de tierra [de la] que no sabemos con claridad cuál es su debida ocupación y por eso es que hemos solicitado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que analice la revocatoria frente a una inspección detallada de cada uno de los folios, de cada una de las hectáreas, de cada uno de los predios a los que se vienen haciendo referencia en estas diligencias”, puso de presente el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.

Contexto: Implosión en el Gobierno Petro: los chats de la pelea entre Armando Benedetti y Eduardo Montealegre; “hasta verte en la cárcel (…) fantoche”

Y concluyó sobre las medidas que impactarán a la actual administración de la Hacienda Nápoles: “Con la inspección detallada que vamos a desarrollar, nos vamos a dar cuenta [de] si se cumplió la finalidad de la resolución de transferencia o, por el contrario, lleva más de 20 años engañando al país”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva York anuncia aumento de tarifas: metro y buses costarán 3 dólares desde enero de 2026, con más incrementos en trenes y peajes

2. Concierto de Guns N’ Roses en Bogotá, en riesgo de ser cancelado: Distrito negó permisos

3. Video: colapsa sección de un edificio de gran altura en Nueva York y genera conmoción

4. Resultados de admisión a la Universidad Nacional 2026-1: ¿cómo consultar el puntaje y cuánto necesita como mínimo?

5. Solución al caos de Liverpool sería otro colombiano: indirecta al club levanta sorpresa en Europa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroHacienda Nápoles

Noticias Destacadas

Petro / Hacienda Nápoles

Petro reveló inesperado giro que tuvo la Hacienda Nápoles, de Pablo Escobar. Su Gobierno dio la orden

Redacción Semana
Álvaro Uribe y Elda Mosquera, conocida como Karina.

Alias Karina, la exjefa de las FARC que fue temida por los colombianos, hizo una confesión sobre Álvaro Uribe, quien fue su enemigo

Redacción Semana
Gustavo Petro Congreso

Gustavo Petro alertó por el supuesto “sabotaje” a sus reformas de salud y pensional: “El camino es el poder constituyente”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.